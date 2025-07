Renault Maroc : des ventes record au 1er semestre 2025

La marque Renault signe dans le Royaume un premier semestre 2025 exceptionnel, avec une performance commerciale record. À fin juin, elle a écoulé 20 282 véhicules, soit une progression de 6 585 unités par rapport à la même période en 2024. Une dynamique qui lui permet de consolider sa position sur le marché national, atteignant une part de marché de 18,1 % sur le semestre (+1,5 point) et 20,7 % sur le seul mois de juin.

Sur le premier semestre 2025, Renault place un trio gagnant dans le top des ventes toutes catégories confondues sur le marché marocain : la Clio, le tout nouveau Kardian, et bien sûr l’Express. Justement, sur le segment B bicorps, un marché dynamique et extrêmement concurrentiel, la marque au losange confirme son leadership, avec un total cumulé de 10 246 unités vendues et une part de marché de 32,6 %, grâce notamment aux performances solides de la Clio et du Kardian.

Lancé en décembre 2024, le Renault Kardian est le dernier-né de la gamme Renault au Maroc, assemblé à l’usine Renault Group de la Somaca à Casablanca. Ce nouveau SUV urbain séduit les clients marocains par son design affirmé, sa technologie embarquée et son excellent rapport qualité/prix. Le staff de la marque au losange précise d’ailleurs qu’à fin juin 2025, le Kardian a enregistré 4 206 unités vendues, soit 13,4 % de part de segment, confirmant ainsi un démarrage commercial prometteur.

S’agissant du Renault Express, il connaît un succès fulgurant en montant sur la première marche du podium des meilleures ventes de son segment et en se positionnant dans le top 3 des meilleures ventes du marché national, toutes catégories confondues, avec 6 062 unités vendues à fin juin 2025. L’Express enregistre 57,9 % de part de segment sur le premier semestre 2025.

À noter que la gamme Renault E-Tech, lancée en juin 2023, poursuit sa montée en puissance au Maroc, avec une offre complète qui s’articule autour de la Clio, l’Arkana et l’Austral en version full hybrid, ainsi que la Megane E-Tech électrique. À fin juin 2025, plus de 1 000 unités de la gamme E-Tech ont été vendues sur le marché marocain, confirmant la bonne dynamique commerciale de l’offre électrifiée. Selon le staff de la marque au losange, cette dynamique se renforcera dès septembre avec le lancement de la R5 E-Tech électrique, un modèle légendaire qui incarne le renouveau électrique de la marque Renault.

Quid du segment des utilitaires légers ? La marque au losange confirme son leadership sur le marché des véhicules utilitaires légers (VUL) au premier semestre 2025, avec une part de marché de 24,7 %. Selon le staff de la marque, cette performance repose sur une gamme complète, modulable et adaptée aux besoins des professionnels, portée par trois modèles phares, à savoir l’Express Van, le Master et le Trafic, tous leaders sur leurs segments respectifs.

Dans le détail, l’Express Van consolide sa position de référence sur le marché national des VUL, toutes catégories confondues, avec 1 050 unités vendues et une part de segment de 51,3 %. Quant au Renault Master, il s’impose également en tête de son segment, avec 1 489 unités écoulées et 39,1 % de part de segment à fin juin. Enfin, le Renault Trafic domine largement le segment des petits fourgons, atteignant une part de segment remarquable de 93 %, avec 348 unités vendues sur la même période.