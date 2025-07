AGL donne le coup d’envoi de « Moving Africa Forward »

Africa Global Logistics lance sa campagne panafricaine à l’occasion de la CAN Féminine 2024 au Maroc. Le groupe affirme son engagement pour l’inclusion et le développement en Afrique.

Africa Global Logistics s’associe à la CAN Féminine, qui a démarré le 5 juillet au Maroc. Le groupe lance à cette occasion sa campagne baptisée « Moving Africa Forward ».

Ce slogan devient aussi celui de la CAN 2025 prévue l’an prochain dans le même pays. AGL souhaite ainsi affirmer son soutien au football africain et à sa jeunesse. L’entreprise rappelle que logistique et sport sont deux puissants moteurs pour l’Afrique.

Sport et logistique : mêmes valeurs, mêmes combats

Pour AGL, le football et la logistique partagent un rôle économique et social essentiel. Ces deux secteurs connectent les populations et favorisent la croissance des économies locales.

Le groupe veut profiter de la CAN pour promouvoir diversité et inclusion en Afrique. Il souligne surtout l’importance de la place des femmes dans ces univers longtemps masculins.

Des femmes de plus en plus visibles

En 2024, les femmes représentent 20 % des collaborateurs du groupe Africa Global Logistics. Elles occupent 25 % des postes de management, un chiffre inédit dans ce secteur.

AGL veut ouvrir cette industrie aux jeunes femmes et aux futures leaders africaines. En s’engageant pour le football féminin, le groupe renforce ce message d’inclusion ambitieux.

Une campagne panafricaine et engagée

La campagne « Moving Africa Forward » se déploie en interne et auprès du grand public. Des affiches valorisent des collaboratrices sportives d’AGL dans leurs deux univers quotidiens.

Des vidéos témoignent de leur double vie entre sport et entreprise en Afrique. Certaines participeront à la cérémonie d’ouverture de la CAN, aux côtés de la direction.

Les collaborateurs porteront des t-shirts et messages de soutien à l’inclusion féminine. AGL soutient également des projets locaux favorisant le sport et l’émancipation des femmes.

En plaçant les femmes au cœur de sa campagne, AGL veut faire bouger les lignes. Le groupe affirme que diversité et inclusion sont essentielles pour l’avenir du continent. À travers cette initiative, il souhaite encourager les femmes à oser tous les terrains.