Billetterie sportive : la Sonarges s’engage à garantir un accès transparent, équitable et non discriminatoire

Le Conseil de la concurrence annonce que la Société Nationale de Réalisation et de Gestion des Équipements Sportifs (Sonarges) s’est engagée à garantir un accès transparent, équitable et non discriminatoire aux prestations de billetterie pour l’utilisation de ses infrastructures.

«Après plusieurs échanges avec les parties concernées dans un esprit de pleine coopération, la Sonarges, a formalisé son engagement à garantir des conditions d’accès transparentes, équitables et non discriminatoires aux prestations de billetterie pour l’utilisation des infrastructures gérées par cette dernière dans le but de garantir le bon déroulement des évènements, et afin d’assurer une expérience client satisfaisante, tout en respectant les exigences réglementaires et de sécurité», indique un communiqué du Conseil.

La même source note que dans le cadre de sa mission de régulation du fonctionnement concurrentiel des marchés, le Conseil de la concurrence a été destinataire, en date du 2 mai 2025, de deux saisines portant sur les conditions d’accès au marché des services de billetterie pour les manifestations sportives. En effet, cette démarche s’est matérialisée par la mise en place par la Sonarges d’un dispositif structuré comprenant l’instauration d’un système de référencement auquel seront soumis les prestataires de billetterie, y compris la plateforme Tadakir.ma développée par la société.

Ce dispositif est fondé sur un cahier des charges définissant les exigences techniques de compatibilité avec les systèmes de contrôle d’accès, ainsi que les normes de sécurité, de confidentialité des données et de qualité de service. Seuls les prestataires référencés sont éligibles à gérer la billetterie des évènements organisés dans les infrastructures gérées par la société.

Faut-il souligner que la Sonarges s’engage à instaurer une procédure de référencement transparente et équitable pour les prestataires de billetterie, évalués par un cabinet d’audit indépendant. Chaque organisateur d’événement pourra librement choisir un prestataire référencé, dans le cadre d’une convention tripartite définissant les responsabilités et modalités de la prestation. Ces mesures visent à garantir l’égalité d’accès au marché, la transparence, la qualité et la sécurité des services. Leur adoption a conduit au désistement officiel de la partie plaignante, conformément à la loi sur la liberté des prix et de la concurrence (n°104.12). Le Conseil de la concurrence salue la coopération des parties, ayant permis un règlement amiable sans recours contentieux, et reste vigilant quant à la mise en œuvre des engagements pris.