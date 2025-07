Nouveau Nissan Magnite : petit format, grandes ambitions

Avec son design séduisant, ses technologies embarquées qualitatives, une motorisation efficiente et un prix particulièrement compétitif, le Nissan Magnite fait une entrée remarquée sur le marché marocain. Un SUV urbain qui entend clairement bousculer les standards établis de son segment.

Nissan signe un retour stratégique sur le segment des SUV urbains au Maroc avec le lancement du Magnite, un modèle compact, bien équipé et au positionnement tarifaire attractif. Distribué par la Société Marocaine des Véhicules Nippons (SMVN), filiale du Groupe Auto Hall, ce lancement marque une nouvelle étape dans la dynamique commerciale du constructeur japonais.

Pour marquer l’événement, la révélation du Magnite s’est tenue à Tanger, réunissant la presse venue de tout le continent, ainsi que le staff régional et national de Nissan. Justement, le Maroc devient ainsi le premier marché africain en conduite à gauche (et l’un des premiers à l’échelle mondiale) à accueillir ce nouveau SUV dans cette configuration. Selon le staff de la marque japonaise, le Magnite reflète pleinement l’innovation et la rigueur technologique japonaises, avec un rapport technologie/prix qui rebat carrément les cartes du segment des SUV urbains.

«Je suis confiant quant au succès du Magnite sur les routes marocaines, parfaitement adapté aux différents climats du Royaume», a déclaré Jordi Vila, Président de Nissan Afrique. Et de poursuivre : «le Maroc est une porte stratégique vers l’Afrique du Nord pour Nissan. Nous sommes fiers de faire du Maroc le premier marché en conduite à gauche en Afrique à recevoir le Magnite. Cela souligne l’importance stratégique du Royaume pour Nissan et réaffirme notre engagement à répondre aux attentes des automobilistes marocains avec un véhicule audacieux, intelligent, innovant et résolument tourné vers l’avenir».

Lancé initialement en 2020, l’engin a rapidement séduit le marché international, totalisant à ce jour plus de 150 000 unités vendues à travers le monde. Il faut dire que ce nouveau venu coche toutes les cases pour séduire les automobilistes à la recherche d’un véhicule polyvalent, connecté et accessible. Une promesse claire : rendre l’innovation accessible sans compromis sur la performance ni sur le confort, souligne le staff régional de Nissan.

Avec son design audacieux et expressif, le Magnite affirme d’emblée son caractère. En témoignent sa calandre imposante en nid d’abeille, ses feux LED effilés, ses lignes tendues et ses jantes sportives, qui lui confèrent une allure moderne et dynamique, parfaitement taillée pour circuler en milieu urbain. Compact à l’extérieur et étonnement spacieux à l’intérieur grâce à un empattement généreux, il offre une habitabilité de bonne facture, capable d’accueillir confortablement quatre, voir cinq occupants, à condition de se serrer un peu à l’arrière.

Selon le constructeur, le confort et la sécurité ont fait l’objet de toutes les attentions. Justement, parlons-en des équipements ; on recense un tableau de bord TFT personnalisable, la connectivité sans fil Apple CarPlay et Android Auto, un éclairage d’ambiance à quatre couleurs réglables, un démarrage moteur à distance, une fonction verrouillage/déverrouillage automatique selon l’approche ou l’éloignement… Le Magnite est équipé de six airbags de série sur toutes les versions, avec une structure renforcée en acier haute résistance. «L’Around View Monitor» (vue panoramique à 360°) facilite les manœuvres en ville et le stationnement dans les espaces réduits.

Sous le capot, ce véhicule embarque un bloc trois-cylindres 1,0 litre turbo essence qui développe 100 chevaux à 5000 tr/min, avec un couple de 160 Nm, un choix idéal pour les trajets urbains comme pour les escapades périurbaines. Le conducteur a le choix entre deux transmissions, à savoir une boîte manuelle à 5 rapports, ou une boîte automatique à variation continue (CVT), ce dernier offrant une conduite fluide et confortable, notamment en circulation dense. Grâce à cet attelage mécanique agile et polyvalent, le Magnite assure une réponse rapide à l’accélération tout en conservant une excellente sobriété à la pompe, un équilibre essentiel dans le segment des SUV urbains.

Le nouveau Nissan est d’ores et déjà proposé au Maroc en quatre versions, à un tarif particulièrement compétitif dans le segment. De quoi, certes, faire trembler la concurrence, mais surtout séduire sans difficultés la clientèle.