Achraf Hajjaji, nouveau Directeur général d'Auto Hall

Le Conseil d’administration du Groupe Auto Hall, réuni mardi 24 juin, a procédé à la nomination d’Achraf Hajjaji au poste de Directeur général, en remplacement de Jamal Eddouhbani, parti à la retraire.

«Cette nomination s’inscrit dans la continuité stratégique du Groupe et vise à accompagner son développement, dans un contexte de transformation du marché et de diversification des activités», indique la société, précisant que le changement de direction prendra effet le 15 septembre 2025.

Fort de ces performances durant les cinq premiers de 2025, notamment une croissance de 17,9% des ventes de véhicules neufs, Auto Hall réaffirme, d’autre part, «sa confiance dans les perspectives pour l’année en cours». Les leviers de croissance de l’étape à venir seront l’introduction de nouveaux modèles, la poursuite de l’expansion du réseau de distribution et l’exploitation des synergies interfiliales.

Lire aussi | Loueurs courte durée : Auto Hall dévoile ses offres

Le Groupe souligne rester engagé dans une stratégie de diversification et d’optimisation opérationnelle, avec pour objectif une amélioration continue de sa performance commerciale et de sa rentabilité, tout en consolidant sa solidité financière.

Tout en arrêtant un budget modificatif pour le second semestre 2025 en amélioration par rapport au budget approuvé en décembre 2024, le Conseil d’administration, tenu sous la présidence de Karim Ghellab, a pris acte de la «transformation structurelle» du marché automobile national, qui connait une transition accentuée vers les motorisations essence et hybrides, soutenue par une demande croissante pour des véhicules plus efficients et respectueux de l’environnement.

Lire aussi | Auto Hall équipe Royal Air Maroc en véhicules 100% électriques

Cette mutation s’accompagne également de l’arrivée de plusieurs nouveaux acteurs, renforçant la concurrence et diversifiant l’offre disponible, analyse Auto Hall. Ainsi, le Groupe veut capitaliser sur «son maillage territorial élargi et sur un portefeuille de marques couvrant l’ensemble des catégories de véhicules et des profils de clients».

À ce titre, cette période est marquée par les préparatifs liés à l’introduction de nouveaux modèles, ainsi que par le renforcement de la disponibilité des modèles phares auprès du réseau. Parallèlement, le Groupe bénéficie de la performance commerciale de ses relais de croissance, avec un démarrage réussi de l’activité assurance lancée dans le cadre de son Pôle services financiers, et une forte reprise des ventes de véhicules d’occasion à travers sa filiale Autocaz.