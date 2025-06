COBCO inaugure la première gigafactory du Maroc à Jorf Lasfar

À Jorf Lasfar, COBCO a officiellement lancé ce 25 juin sa première gigafactory dédiée aux matériaux pour batteries électriques. Avec un investissement de 20 milliards de DH, cette plateforme industrielle marque une étape majeure dans la montée en puissance du Maroc au sein de l’économie verte mondiale.

Sur plus de 230 hectares à Jorf Lasfar, COBCO, fruit de l’alliance entre Al Mada – fonds d’investissement marocain à vocation panafricaine – et le géant chinois CNGR Advanced Materials, a inauguré sa première usine géante. Cette gigafactory de nouvelle génération est dédiée à la production de composants pour batteries lithium-ion, un secteur hautement stratégique à l’ère de la transition énergétique mondiale.

Avec l’ambition de rivaliser avec les leaders asiatiques, COBCO intègre les technologies critiques dans la fabrication de précurseurs de matériaux actifs pour cathodes (pCAM), basés sur la technologie Nickel-Manganèse-Cobalt (NMC). En s’appuyant sur les ressources naturelles locales comme le cobalt, le manganèse et le phosphate, l’usine positionne le Maroc comme un hub régional des technologies propres.

Une capacité industrielle inédite

Étalée sur 238 hectares, la gigafactory représente un investissement de 20 milliards de dirhams (environ 2 milliards de dollars) et se structure autour de trois pôles industriels à forte intensité technologique.

COBCO concentre ses activités sur les précurseurs NMC, produits à partir de nickel, de manganèse et de cobalt. Ils représentent environ 30 % du poids d’une batterie lithium-ion et sont déterminants pour ses performances. La capacité de production est fixée à 120 000 tonnes par an, avec des lignes intégrées combinant purification, raffinage et traitement chimique.

La production des cathodes LFP (Lithium-Fer-Phosphate) est en cours de développement, avec une cible de 60 000 tonnes/an. Ce choix technologique anticipe l’émergence d’un écosystème LFP dans la région, aujourd’hui encore dominé par la Chine.

En amont, COBCO intègre une unité de raffinage avancé des métaux critiques, clé de voûte de la performance technologique des précurseurs. Elle comprend également une unité de recyclage de la black mass (matière résiduelle issue des batteries usagées), avec une capacité de traitement de 30 000 tonnes/an, permettant de récupérer lithium, cobalt et nickel pour les réintégrer dans la production.

Avec une capacité projetée de 70 GWh/an, COBCO pourra alimenter l’équivalent d’un million de véhicules électriques chaque année, grâce à une chaîne industrielle totalement intégrée et technologiquement souveraine.

Relocalisation industrielle et compétitivité verte

Dans un contexte mondial marqué par la relocalisation des chaînes de valeur, la décarbonation et l’entrée en vigueur de la taxe carbone européenne (CBAM), COBCO répond aux nouvelles exigences de souveraineté et de durabilité.

Le Maroc offre à ce titre une combinaison stratégique avec des accords de libre-échange avec l’UE et les États-Unis, une stabilité logistique via le port en eaux profondes de Jorf Lasfar, et un accès aux ressources critiques soutenu par une infrastructure industrielle mature.

Première gigafactory hors Asie dans ce domaine et dans le Top 4 mondial, COBCO s’inscrit comme un projet pionnier sur le continent et bien au-delà.

Transfert technologique et montée en compétence

Au-delà de la production, COBCO est un levier d’industrialisation intelligente et inclusive. Sa contribution dépasse les équipements : elle est humaine et académique.

5 000 emplois ont été mobilisés pendant la phase de construction. En phase opérationnelle, 1 800 emplois directs et autant d’emplois indirects seront créés dans les domaines de la production, de la logistique, de la maintenance et des services associés.

L’innovation humaine est également au cœur du projet avec des programmes de formation spécialisés pour les équipes marocaines en lien avec la R&D de CNGR, la création de nouvelles filières métiers industrielles adaptées aux exigences technologiques de COBCO, et des partenariats structurants avec les universités marocaines pour développer un vivier d’expertise dans les technologies de l’énergie et des matériaux.

Une ambition nationale au cœur de la transition énergétique mondiale

L’inauguration de COBCO est bien plus qu’un jalon industriel. C’est un acte fondateur. Le Maroc passe d’un statut d’exportateur de matières premières à celui d’acteur technologique global, capable de maîtriser les chaînes de valeur de la batterie, du raffinage au recyclage.

Avec COBCO, le Royaume s’affirme comme un contributeur actif et crédible à la transition énergétique mondiale, au même titre que les grandes puissances industrielles. Il ne suit plus l’histoire. Il la façonne.