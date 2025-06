Les créances en souffrance augmentent de 4,5% en avril

Les créances en souffrance se sont accrues de 4,5% en avril 2025 et leur ratio à l’encours du crédit bancaire s’est établi à 8,7%, selon Bank Al-Maghrib (BAM).

Ces créances ont augmenté de 6,5% pour les ménages et de 2,7% pour les entreprises non financières privées avec des ratios respectifs de 10,7% et 13,2%, précise BAM dans son récent rapport sur la politique monétaire, publié à l’issue de la 2ème réunion trimestrielle de son Conseil.

Concernant les crédits octroyés par les sociétés financières autres que les banques au secteur non financier, ils se sont accrus de 7,7% au premier trimestre de 2025, fait savoir la même source.

Lire aussi | Bank Al-Maghrib maintient inchangé le taux directeur

Cette évolution reflète des accroissements de 8,2% pour les prêts distribués par les sociétés de financement et de 6,5% pour les concours des associations de micro-crédit, alors que ceux accordés par les banques offshores ont reculé de 3,4%.

Pour ce qui est des agrégats de placements liquides, ils ont augmenté de 19,5% après 15,6% au premier trimestre, traduisant des accélérations de 19,6% à 28,5% du rythme d’accroissement des titres des Organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) obligataires et de 8,2% à 10% de celui des bons du Trésor ainsi qu’une décélération de 47,7% à 42,5% de la progression des titres OPCVM actions et diversifiés.