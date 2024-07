Le groupe Creditinfo fait du Maroc sa tête de pont en Afrique

Décidé en marge du Global Customer Summit 2024 qu’il a organisé à Marrakech il y a quelques semaines, le groupe Creditinfo érige le Maroc en plateforme d’assistance et de conseils pour l’ensemble de ses filiales africaines.

Ce fournisseur leader mondial de services d’informations de crédit et des solutions de gestion des risques de crédit, y compris les outils de prise de décision, les modèles et les logiciels, vient de créer Ceditinfo Africa, une nouvelle filiale basée à Casablanca. Cette entité aura pour mission d’apporter des prestations de conseil, assistance et études pour les filiales subsahariennes de sa maison-mère qui exploite déjà des activités dans huit pays ouest-africains à savoir le Bénin, la Côte d’Ivoire, le Burkina Faso, le Togo, le Sénégal, le Niger, le Mali et la Guinée Bissau.

Creditinfo Africa sera ainsi la plateforme africaine du groupe Creditinfo qui fédère plusieurs prestations mutualisées pour le compte des autres filiales africaines de ce groupe qui a déjà établi plus d’une trentaine de Credit Bureau dans des marchés matures et émergents répartis sur les quatre continents, contribuant ainsi de manière tangible au renforcement des marchés financiers où il opère.

Au Maroc, Creditinfo avait été derrière le lancement dès 2007 du premier Credit Bureau sous l’égide de Bank Al Maghrib dans le cadre des efforts de celle-ci à moderniser les marchés financiers avant qu’un deuxième opérateur, en l’occurrence le groupe Quantik, ne lance le deuxième Credit Bureau encore opérationnel à ce jour dans notre pays. Credit Info Maroc vient de dépasser la barre de trois millions de consultations émanant essentiellement des établissements de crédit et assimilés qui représentent le gros de son activité.