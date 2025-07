Ahmed El Yacoubi: bras armé de MHE pour la transformation de Saham Bank

Le rebranding de la SGMB en Saham Bank marque l’aboutissement visible d’une profonde transformation stratégique. Derrière ce changement d’enseigne se dessine l’ambition de bâtir une banque de nouvelle génération, résolument marocaine. Ahmed El Yacoubi, Président du Directoire est à la tête de cette mue entamée en 2018. Désormais, il pilote avec rigueur la mise en œuvre de la vision portée par Moulay Hafid Elalamy, fondateur du groupe Saham et Président du Conseil de Surveillance. À la tête de la transformation de l’ex-SGMB en Saham Bank, Ahmed El Yacoubi incarne un leadership d’alignement, méthodique et exigeant. Aux côtés de Moulay Hafid Elalamy, il orchestre une métamorphose bancaire ancrée dans la souveraineté, la modernité et la fidélité aux valeurs.

Le changement d’enseigne n’est que l’écho visible d’un bouleversement bien plus profond. Derrière la naissance de Saham Bank se dessine une ambition structurée : installer une nouvelle génération bancaire, marocaine dans son ancrage, globale dans ses standards. Depuis 2018, Ahmed El Yacoubi, Président du Directoire conduit une dynamique de transformation. Calme, précis, toujours en retrait mais jamais effacé, il met désormais en œuvre la vision de Moulay Hafid Elalamy, Président du Conseil de Surveillance et fondateur du groupe Saham.

Le 18 juin, au siège historique de la banque à Casablanca, l’atmosphère était solennelle. Une foule de clients, de partenaires et de décideurs se pressait pour découvrir le nouveau visage de la banque. Si Elalamy tenait la scène avec chaleur et assurance, El Yacoubi, lui, veillait à l’orchestration, après avoir exposé le matin même les lignes directrices du projet à la presse. Ce tandem résume bien la dynamique de transformation : vision et exécution, inspiration et méthode.

Un parcours forgé dans l’exigence

Ingénieur de formation (Annecy), diplômé d’un MBA à HEC Paris, Ahmed El Yacoubi a construit sa carrière au sein de Société Générale. Il y débute dans les systèmes d’information, apprend la rigueur des grandes structures, puis gravit les échelons : Secrétaire Général dès 2007, DG en 2012, puis responsable Afrique de l’Ouest. Près de trente années d’expérience dans la banque, sans jamais céder au spectaculaire.

Ceux qui le connaissent évoquent son souci du détail, sa discipline invariable, jusqu’à sa cravate qu’il ne quitte jamais. «C’est le costume de celui qui respecte ses clients», dit-il souvent. Chez lui, la banque est une posture autant qu’un métier. Un engagement, visible et constant.

Une transformation pensée comme une continuité

Reconduit par MHE en décembre dernier, El Yacoubi a tracé une feuille de route claire pour Saham Bank : faire émerger un modèle conjuguant solidité et modernité. Ni rupture brutale, ni continuité molle. Une nouvelle culture bancaire, articulée autour de cinq axes : rigueur opérationnelle, relation client incarnée, innovation au service des usages, responsabilité sociétale assumée et ancrage local fort.

«Il ne s’agit pas de faire joli, mais d’être utile », confie un cadre proche du dossier. Cette transformation vise à construire une banque universelle marocaine, prête à épouser les mutations économiques et sociales du pays. Un projet de fond, qui se joue autant dans les back-offices que dans les agences.

Pas de grands discours ni de verticalité autoritaire chez El Yacoubi. Son leadership est d’alignement : il écoute, clarifie, donne du sens. Sa voix posée rassure, sa constance apaise. Dans une phase où la banque change d’identité, son style permet d’éviter les tensions, de consolider les équipes, de donner une trajectoire lisible.

Il ne s’agit pas simplement de piloter une transition capitalistique. Il s’agit de faire adhérer, de mobiliser autour d’un nouveau cap. Cette capacité à fédérer sans bruit est peut-être sa signature la plus marquante. Et sa plus grande fierté reste le collectif qu’il a bâti : «des wlad nass et bnat nass», dit-il, pour désigner une équipe soudée par les mêmes valeurs d’intégrité et d’ambition.

Une banque lisible, utile, humaine

La transformation de Saham Bank repose avant tout sur une dynamique collective. Ahmed El Yacoubi en est le garant, le catalyseur discret. Il incarne une banque qui conjugue utilité et ambition, proximité et performance, clarté et profondeur. Avec lui, Saham Bank ne tourne pas simplement une page. Elle écrit un nouveau récit : celui d’un acteur engagé dans la transformation du pays, fidèle à ses valeurs, et conscient que la confiance ne se proclame pas – elle se construit, pas à pas, cravate bien nouée.