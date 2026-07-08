Nouveauté : le Toyota RAV4 revient en force au Maroc

Toyota introduit au Maroc la sixième génération de son RAV4. Avec un design affirmé, un habitacle entièrement repensé et des technologies de sécurité de dernière génération, le modèle propose désormais une double offre hybride. Précurseur du segment des SUV compacts, il ouvre une nouvelle étape de son parcours et confirme son rôle dans l’évolution de la gamme Toyota.

Lancé en 1994, le Toyota RAV4 a contribué à populariser le segment des SUV compacts. Depuis, il s’est imposé comme l’un des modèles phares de la marque, avec plus de 15 millions d’exemplaires vendus dans 180 pays. Trois décennies plus tard, la sixième génération fait son entrée officielle sur le marché automobile marocain. À noter que le RAV4 a toujours occupé une place de pionnier en matière d’électrification, confirmant son rôle dans l’évolution des SUV.

Sur le plan esthétique, le modèle adopte une face avant réinterprétée, avec de nouvelles optiques à LED et des feux de route adaptatifs selon les finitions. De profil, les ailes sculptées accentuent le dynamisme de la silhouette, tandis que les nouvelles jantes de 18 pouces, proposées en option, renforcent la garde au sol et les capacités tout-terrain. À l’intérieur, l’habitacle privilégie la sobriété et l’ergonomie. La planche de bord horizontale intègre un combiné d’instrumentation numérique de 12,3 pouces, abaissé d’environ 40 mm pour améliorer la visibilitédu conducteur, ainsi qu’un écran tactile central de 12,9 pouces.

Lire aussi | Toyota introduit son premier SUV 100 % électrique au Maroc

Côté sellerie, deux coloris de cuir sont proposés en Limited et Limited+, noir ou beige, et le nouveau sélecteur de vitesse Shift-by-Wire équipe les versions à partir de la deuxième finition. Le coffre, aux formes régulières, profite d’un hayon électrique de série dès la première version et d’un plancher parfaitement plat une fois la banquette arrière rabattue.

A noter que la connectivité a également été renforcée : l’ensemble de la gamme propose quatre ports USB-C, dont deux ports de 45 W en finitions Limited et Limited+ réduisant d’environ un tiers le temps de charge des téléphones. Ces mêmes finitions ajoutent deux chargeurs à induction pour smartphone.

Lire aussi | Le nouveau Toyota C-HR officiellement lancé sur le marché marocain [Vidéo]

Ce RAV4 inaugure la dernière génération de systèmes d’aide à la conduite et de sécurité Toyota. Les avertisseurs d’angles morts intègrent désormais une fonction de détection de véhicule en approche, particulièrement utile sur autoroute, tandis que le système de sécurité pré-collision bénéficie d’une détection élargie des collisions frontales et d’une reconnaissance affinée des deux-roues, avec assistance et freinage automatique d’urgence si nécessaire. Les manœuvres de stationnement sont facilitées par un système de vision à 360°.

Sous le capot, on retrouve un bloc hybride auto-rechargeable (HEV), avec une nouvelle batterie plus compacte et une architecture simplifiée. Concrètement, le 2,5 litres délivre 183 chevaux en transmission traction et 191 chevaux en transmission intégrale AWD-i. La version hybride rechargeable (PHEV), qui sera commercialisée sous peu et en quatre roues motrices, développe 304 chevaux et offre jusqu’à 120 km d’autonomie en mode 100 % électrique (cycle mixte WLTP), grâce à une batterie lithium-ion de 22,68 kWh.

Lire aussi | Mondial 2026 : la RAM programme des vols spéciaux supplémentaires sur Boston et New York

Quatre versions de ce modèle sont proposées, à savoir la finition Distinctive se distingue par ses jantes 18 », son combiné d’instruments numérique de 12,3 », son grand écran tactile de 12,9 », ainsi qu’un toit ouvrant et un coffre électrique. Plus haut dans la gamme, la version Limited mise sur le confort avec une sellerie cuir Premium, des sièges avant chauffants et ventilés, des caméras 360°, un système audio JBL et le Toyota Smart Pilot 4.0.

Encore plus équipée, la déclinaison Limited+ ajoute un affichage tête haute, une transmission intégrale et un contrôle de descente (DAC). Enfin, la version hybride rechargeable complète l’offre avec des jantes 20 », un volant chauffant et des palettes au volant, en plus des équipements de la Limited+. Le prix de lancement du nouveau Toyota RAV4 Hybride est affiché à partir de 388 900 DH.