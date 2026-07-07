T2S en bourse: anatomie d’une IPO à 1,1 milliard de dirhams

T2S Group Holding, acteur de référence des technologies médicales intégrées (MedTech) au Maroc, franchit le pas du marché financier. Décryptage d’une opération qui combine cession et émission d’actions, valorise l’entreprise à plus d’un milliard de dirhams et dessine les contours d’une ambition panafricaine mûrie depuis trente-cinq ans.

Le 6 juillet 2026, l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) a apposé son visa – référencé VI/EM/021/2026 – sur le prospectus d’introduction en Bourse de T2S Group Holding. Le montant global de l’opération ? 1,1 milliard de dirhams. La date de première cotation ? Le 27 juillet. Entre ces deux bornes temporelles se joue une opération financière dont l’anatomie mérite d’être disséquée : ni simple levée de fonds, ni classique sortie d’actionnaire, l’IPO de T2S repose sur une double mécanique – augmentation de capital et cession d’actions existantes – qui en fait un cas d’école pour qui veut comprendre les ressorts d’une introduction en Bourse « à la marocaine ».

Une double opération pour un double objectif

L’offre publique de vente (OPV) porte sur près de 4,9 millions de titres, avec un prix d’introduction fixé à 223 dirhams par action, pour une valeur nominale de 50 dirhams. Mais ce qui frappe d’emblée, c’est la structure duale de l’opération : d’un côté, 3.363.228 actions cédées par des actionnaires existants ; de l’autre, 1.569.506 actions nouvelles émises dans le cadre d’une augmentation de capital. Cette architecture, qui n’a rien d’anodin, répond à deux logiques distinctes mais complémentaires.

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L’augmentation de capital – la part « émission » – vise à injecter des ressources fraîches dans les caisses du groupe pour financer ses investissements et accélérer sa croissance. La cession d’actions existantes, elle, permet à certains actionnaires historiques de monétiser une partie de leur participation tout en élargissant le cercle des investisseurs. C’est un signal fort : l’entrée en Bourse n’est pas vécue comme une nécessité de trésorerie, mais comme une étape logique dans l’évolution d’un groupe qui a atteint sa « pleine maturité », pour reprendre l’expression imagée du président-directeur général, Abderraouf Sordo : « À l’image d’une grossesse qui exige neuf mois de gestation, notre groupe a mis 35 ans à atteindre sa pleine maturité ».

Contacte par challenge l’expert en santé Al Mountacer Charif Chefchaouni explique : « Cette opération permet au fonds Helios de mieux faciliter sa sortie du capital. Elle permt aussi au groupe d’avoir du capital disponible pour financer sa croissance, notamment son développement en Afrique et également ses projets dans le chantier de l’IA ».

L’obtention du visa de l’AMMC, le 6 juillet, ne relève pas d’une simple formalité administrative. Elle scelle la conformité du prospectus aux exigences du régulateur et ouvre la voie à la période de souscription, fixée du 13 au 17 juillet. Mais au-delà du calendrier, ce visa est une garantie pour les investisseurs : il atteste que l’information financière et stratégique contenue dans le prospectus répond aux standards de transparence du marché.

Le visa de l’AMMC : une validation réglementaire qui vaut engagement

Une présentation détaillée de l’opération a d’ailleurs été organisée le jour même à la Bourse de Casablanca. Une manière pour le groupe de nouer un dialogue direct avec la communauté financière, de détailler les grandes caractéristiques du projet et de défendre sa stratégie de développement. Dans l’univers feutré des introductions en Bourse, cette étape est souvent celle où le storytelling cède le pas à la démonstration chiffrée. Par ailleurs, ce qui frappe dans cette opération, c’est l’étendue de son périmètre d’activité. Le groupe ne se contente pas de distribuer des équipements médicaux ; il intervient sur l’ensemble de la chaîne de valeur des technologies médicales, ou « MedTech », selon le terme consacré. Cette intégration verticale est au cœur de son argumentaire auprès des investisseurs.

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Deux processus opérationnels structurent le modèle économique. Le premier est celui de la distribution, de l’installation et de la maintenance. Il couvre des domaines aussi spécialisés que l’imagerie médicale, l’oncologie, les blocs opératoires et la chirurgie robotique. Le second pilier, plus industriel, repose sur la production intégrée et la recherche et développement. Le groupe produit notamment des traceurs radiopharmaceutiques grâce à son propre cyclotron implanté à Bouskoura, près de Casablanca. Un actif rare : Cyclopharma est présenté comme l’un des deux acteurs privés spécialisés dans ce domaine au Maroc. Cette organisation s’appuie sur sept segments d’activité à forte valeur ajoutée, portés par quatre entités intégrées : radiologie et oncologie, solutions pour blocs opératoires et soins hospitaliers, dispositifs médicaux incluant la chirurgie robotique, diagnostic in vitro, radiopharmacie, systèmes digitaux et services après-vente. Une diversité qui n’est pas un simple affichage : elle traduit la volonté du groupe de maîtriser l’ensemble de la chaîne, de la fourniture des équipements jusqu’aux services associés, en passant par la production industrielle et le développement logiciel.

« Au sein du groupe, nous maîtrisons l’ensemble de la chaîne de valeur : la finance, la supply chain, les affaires réglementaires ainsi que l’ensemble des fonctions support », a souligné un dirigeant lors de la présentation. Une affirmation que viennent étayer les partenariats noués avec des leaders internationaux tels que General Electric, Air Liquide, bioMérieux, ZEISS ou Penlon. Plus de quarante partenaires internationaux collaborent aujourd’hui avec le groupe dans le cadre de contrats d’exclusivité ou de distribution.

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Le dispositif industriel est complété par une plateforme logistique de plus de 30.000 m² située à Nouaceur, à proximité de l’aéroport Mohammed V, ainsi que par une supply chain entièrement digitalisée. « Notre modèle de distribution est particulièrement agile. Nous opérons aussi bien en B2C qu’en B2B grâce à un réseau de sous-distributeurs sélectionnés avec nos partenaires internationaux », précise le même responsable.

Une logistique et une digitalisation au service de l’agilité

Cette agilité est d’autant plus cruciale que le groupe ne se limite pas au marché marocain. Présent en Afrique subsaharienne depuis près de 25 ans, T2S entend accélérer son développement sur ce continent. « Notre ambition est de consolider notre position sur le marché national tout en accélérant notre développement en Afrique subsaharienne, où nous sommes présents depuis près de 25 ans. Nous souhaitons notamment réaliser des acquisitions qui nous permettront de croître plus rapidement et plus efficacement », affirme Abderraouf Sordo. Et d’ajouter, pour dissiper tout malentendu : « Il ne s’agit pas de délaisser le Maroc pour se développer ailleurs. Au contraire, nous voulons consolider notre expertise au Maroc afin qu’elle puisse accompagner notre expansion et être transférée vers les pays d’Afrique subsaharienne ».

Des fondamentaux financiers qui confortent la valorisation

Une IPO ne se juge pas seulement à l’aune du storytelling. Les chiffres parlent. Et ceux de T2S sont solides. Entre 2023 et 2025, le chiffre d’affaires consolidé a progressé en moyenne de 13,3 % par an. Il est ainsi passé de plus de 1,5 milliard de dirhams en 2024 à plus de 1,7 milliard en 2025. La rentabilité a suivi une trajectoire encore plus soutenue : le résultat opérationnel avant dotations d’exploitation a enregistré une hausse annuelle moyenne de 26 %, tandis que le résultat net consolidé a grimpé de 62,6 % par an.

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Autre signal positif : les capitaux propres se sont renforcés parallèlement à une diminution annuelle moyenne de 36,2 % de l’endettement net. Une désendettement qui donne au groupe des marges de manœuvre financières pour ses projets d’acquisition. Enfin, le secteur privé représente en moyenne 74,1 % du chiffre d’affaires consolidé entre 2023 et 2025, illustrant le positionnement du groupe sur un segment particulièrement dynamique du marché de la santé.

Par ailleurs, il faut notifier que cette introduction en Bourse intervient dans un contexte favorable. Le marché marocain des technologies médicales est estimé à près de 10 milliards de dirhams en 2025, avec une croissance annuelle moyenne de 11,6 % entre 2019 et 2025. Les projections tablent sur une progression de 12 % par an à l’horizon 2030, sous l’effet conjugué de la montée en puissance du secteur privé, des investissements attendus dans le secteur public et de l’évolution de la tarification médicale. « Le secteur de la santé au Maroc est sur une dynamique croissante. Et les opérateurs l’ont compris. Aujourd’hui par exemple dans le domaine de la maintenance, des équipements, il y a une forte demande. Et les acteurs sont conscient de ce gap à combler », précise l’expert en santé Al Mountacer Charif Chefchaouni.

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Mais attention : un marché porteur n’est pas un marché sans risques. La concurrence, l’évolution des réglementations, les aléas des chaînes d’approvisionnement ou encore les délais de remboursement par les assureurs sont autant de facteurs qui pourraient peser sur la trajectoire du groupe. L’IPO elle-même comporte des incertitudes : le prix de 223 dirhams par action, bien que fixé, devra trouver preneur auprès des investisseurs institutionnels et du grand public. La période de souscription, du 13 au 17 juillet, sera un test grandeur nature de l’appétit du marché pour ce type de valeur.

En résumé

– Montant total de l’opération : 1,1 milliard de dirhams

– Prix d’introduction : 223 dirhams par action

– Nombre total de titres : près de 4,9 millions

– Détail: 3.363.228 actions cédées + 1.569.506 actions nouvelles émises

– Période de souscription : 13 au 17 juillet 2026

– Première cotation : 27 juillet 2026

– Chiffre d’affaires 2025 : plus de 1,7 milliard de dirhams

– Croissance annuelle moyenne du CA (2023-2025) : 13,3 %

– Croissance annuelle moyenne du résultat net (2023-2025) : 62,6 %