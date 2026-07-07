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Province de Khouribga: plus de 1 MMDH mobilisés pour booster le développement territorial

by Challenge
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Réuni en session ordinaire, le 6 juillet 2026, le Conseil Régional de Béni Mellal-Khénifra a adopté un portefeuille de conventions de partenariat représentant un investissement global de 1,085 milliard de dirhams (MMDH) au profit de la Province de Khouribga.

Portée par l’État, la Région, le Groupe OCP, les collectivités territoriales et plusieurs établissements publics, cette programmation vise à renforcer l’attractivité économique de la Province, à diversifier son tissu productif et à améliorer durablement le cadre de vie de ses habitants.

Une programmation au service d’une vision territoriale

Cette dynamique s’inscrit pleinement dans les Hautes Orientations de Sa Majesté le Roi Mohammed VI en faveur d’un développement territorial équilibré et d’une meilleure compétitivité des territoires. Elle traduit une approche partenariale assumée, où chaque institution engagée — État, Conseil Régional, Groupe OCP, collectivités territoriales et établissements publics — apporte sa contribution à un projet collectif de transformation de la Province.

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Des projets structurants pour tous les secteurs clés

Les conventions adoptées couvrent un large éventail de secteurs stratégiques : infrastructures énergétiques, aménagement urbain, culture, transformation numérique, formation, enseignement supérieur, recherche scientifique et technologies de la santé. Elles permettront notamment la réalisation de la Cité des Arts et de la Culture Africaine, le développement de l’Institut Numérique INNOVATECH d’Oued Zem, le renforcement des infrastructures électriques à très haute tension, l’aménagement du Boulevard Mohammed VI, ainsi que la requalification des pénétrantes des villes de Khouribga et d’Oued Zem.

Par son ampleur, cette programmation compte parmi les mobilisations de ressources les plus importantes engagées en faveur du développement de la Province, portée par une vision alliant diversification économique, modernisation des infrastructures et développement du capital humain.

L’année 2026 sera principalement consacrée à la finalisation des études, à la contractualisation entre les partenaires et au lancement des procédures de réalisation, avec un démarrage progressif des premiers chantiers. Les années 2027 et 2028 marqueront quant à elles l’accélération des travaux et la mise en service progressive des principaux équipements structurants, portant ainsi à maturité l’ensemble de cette programmation.

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Une gouvernance dédiée pour garantir l’efficacité de l’exécution

La majorité de ces projets sera réalisée dans le cadre d’une maîtrise d’ouvrage déléguée confiée à la Société de Développement Local « Khouribga Aménagement et Développement ». Créée à cet effet, cette structure assurera le pilotage opérationnel, la coordination technique et le suivi de l’exécution des projets, conformément aux orientations des partenaires institutionnels et aux meilleures pratiques de gouvernance des projets publics.

Une mobilisation collective au service du territoire

Cette programmation est le fruit d’une mobilisation collective associant le Conseil Régional de Béni Mellal-Khénifra, les départements ministériels concernés, le Groupe OCP, les collectivités territoriales ainsi que les différents établissements publics partenaires. Elle illustre la convergence des efforts engagés en faveur du développement durable et équilibré de la Province de Khouribga.

La mise en œuvre de ces conventions reposera sur une gouvernance partenariale associant l’ensemble des signataires. Dans ce cadre, la majorité des projets a vocation à être réalisée, dans le cadre de la maîtrise d’ouvrage déléguée (MOD), par la Société de Développement Local « Khouribga Aménagement et Développement », qui assurera le pilotage opérationnel, la coordination technique et le suivi de l’exécution des projets, dans le respect des engagements des partenaires et des calendriers de réalisation.

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Cette programmation ouvre une nouvelle étape dans la transformation de la Province de Khouribga. Elle traduit la confiance et l’engagement de l’ensemble des partenaires autour d’une ambition partagée : bâtir un territoire plus attractif, plus compétitif et résolument tourné vers l’avenir, au service de ses habitants et des générations à venir.

Par l’adoption de cette programmation, la Province de Khouribga franchit une nouvelle étape dans la mise en œuvre de sa stratégie de développement territorial. Fondée sur une mobilisation coordonnée des partenaires institutionnels, cette dynamique ouvre des perspectives nouvelles pour renforcer l’attractivité du territoire, soutenir sa compétitivité et favoriser un développement durable, inclusif et créateur d’opportunités au bénéfice des citoyens de la Province et de l’ensemble de la Région Béni Mellal-Khénifra.

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