Régions

La Ville de Mediouna lance la construction d’une gare de taxis

by Rachid Boutaleb
written by Rachid Boutaleb

Après Rabat, qui a lancé en 2025 la construction d’une plateforme souterraine de taxis de grande envergure située en face de la gare Rabat Agdal, c’est au tour de la capitale économique de lui emboîter le pas.

ADM, Infrastructure qui agit en tant que maître d’ouvrage délégué pour le compte de la Province de Médiouna (qui fait partie de la Wilaya de Casablanca), s’apprête à sélectionner l’entreprise de travaux qui sera en charge de la construction et l’aménagement d’une gare de taxis qui devra coûter plus de 25 millions de dirhams, incluant le revêtement et l’aménagement de la place publique devant abriter ladite gare.

La nouvelle infrastructure qui sera construite sur deux niveaux comportera des sanitaires, des escaliers et ascenseurs, une gestion automobile de la plateforme taxi (bornes, pointage…), des caméras de surveillance et des signalisations, fait partie des grands projets structurants lancés par le Conseil communal de Mediouna et qui comptent un grand parc urbain sur l’ancienne décharge, un complexe de valorisation énergétique des déchets, un complexe régional de santé mentale, une plateforme pour ferrailleurs.

Rappelons que Mediouna, commune en pleine croissance à la lisière Sud-Est de Casablanca et où le transport public en bus reste largement perfectible, fait aujourd’hui de la mobilité intercommunale l’un de ses chantiers prioritaires, avec l’objectif clair de rapprocher les habitants des services, de l’emploi et de meilleures conditions de vie.

