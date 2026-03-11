La SRM Casablanca-Settat lance son plan de recrutement 2026

Après une première phase de structuration engagée dès octobre 2024 et de consolidation des équipes, la Société Régionale Multiservices (SRM) Casablanca-Settat entame sa deuxième année d’activité et lance son plan de recrutement 2026, avec plus de 1.000 opportunités d’emploi à pourvoir sur l’ensemble du territoire de la Région.

En 2025, la SRM Casablanca-Settat a franchi une étape structurante dans sa montée en puissance en déployant un programme de recrutement structurant de plus de 600 postes répartis en quatre vagues successives. Pensé de manière progressive et adossé à une méthodologie rigoureuse, ce dispositif a permis d’aligner les profils recrutés avec les besoins prioritaires des équipes, notamment sur le terrain, tout en garantissant l’intégration des nouvelles recrues, à travers un parcours complet (vision et adhésion, développement des compétences comportementales, formation métier, immersion terrain et professionnalisation sur 2 à 3 ans).

Cette dynamique se poursuit avec le lancement, il y a quelque semaines, d’un nouveau plan de recrutement, plus ambitieux, visant plus de 1.000 profils pour accompagner l’accélération des chantiers de la SRM Casablanca-Settat et consolider durablement ses compétences sur l’ensemble de son périmètre d’intervention.

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«Nous avons mis en place un nouveau plan de recrutement élaboré avec une exigence de transparence et de professionnalisme, garantissant l’attraction de profils qualifiés en phase avec nos valeurs et nos défis», a indiqué Mme Bouchra Nhaïli, Directrice Capital Humain à la SRM Casablanca-Settat.

Et d’ajouter : «La SRM Casablanca-Settat a besoin de nouvelles compétences, de cette force vive dans l’ensemble de ses métiers, à savoir : l’exploitation, les fonctions techniques, mais aussi les métiers de support et d’appui. Les nouvelles recrues viendront renforcer aussi bien nos directions préfectorales et provinciales que nos directions centrales, afin de consolider notre capacité à mieux servir les clients et les habitants de la Région».

L’objectif de ce plan de recrutement est de renforcer les compétences de la SRM Casablanca-Settat dans l’ensemble de ses métiers — eau potable, électricité et assainissement liquide — qu’il s’agisse de l’exploitation, de la maintenance, de l’ingénierie, de la relation clientèle ou des fonctions support.

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Il vise à doter la société régionale des moyens humains nécessaires pour répondre aux exigences croissantes en matière de performance, de qualité de service et de proximité, tout en accompagnant la modernisation des infrastructures de la Région.

Des opportunités sur tout le territoire de la Région

Les recrutements 2026 concerneront l’ensemble des préfectures et provinces de la Région Casablanca-Settat : Casablanca, Mohammedia, Nouaceur, Médiouna, Benslimane, El Jadida, Sidi Bennour, Settat et Berrechid. Les profils recherchés couvrent des compétences variées — ingénierie, exploitation, maintenance, relation clientèle et fonctions support — afin de renforcer les équipes sur le terrain comme au niveau des directions centrales, préfectorales et provinciales.

Les candidatures sont ouvertes jusqu’au 11 mars 2026, dernier délai. Le dépôt des dossiers s’effectue exclusivement via la plateforme dédiée, accessible au lien suivant : https://lnkd.in/ewCFpsVi