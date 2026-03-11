TIZI et M.L.I forment 100 jeunes candidats aux législatives 2026

Le réseau Tariq Ibnou Ziyad Initiative (TIZI Maroc) et le Moroccan Leadership Institute (M.L.I) ont signé une convention de partenariat pour le déploiement du projet national «AMAL 2026», qui consiste à former 100 jeunes candidats de moins de 35 ans aux élections législatives du 23 septembre prochain.

Dans la perspective des futures échéances, ce partenariat stratégique, qui bénéficie de l’appui de la Fondation Heinrich Böll (H.B.S), vise à répondre au besoin crucial d’accompagner les jeunes marocains ayant une ambition politique dans leur engagement électoral et de consolider le processus démocratique national.

L’objectif principal du projet AMAL 2026 est de renforcer les compétences des jeunes talents dans les instances constitutionnelles, en professionnalisant leur démarche de candidature et leur posture de leader.

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Le programme se déploiera sous la forme d’une caravane itinérante d’apprentissage par l’action, qui fera escale dans cinq villes pôles du Royaume entre mai et août 2026. Afin de garantir l’équité et la diversité de cette initiative, le projet accompagnera des candidats sélectionnés de manière rigoureuse selon les quotas suivants :

• Un minimum de 33% de femmes, afin de renforcer le vivier de femmes politiques au-delà des mécanismes de discrimination positive existants.

• Un minimum de 33% de jeunes engagés au sein de partis politiques (majorité et opposition), pour accompagner le renouvellement générationnel.

• Un minimum de 33% de candidats indépendants (sans appartenance partisane), pour capter l’électorat indépendant et soutenir les nouvelles dynamiques de participation.

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Les partenaires signataires réaffirment que le programme AMAL 2026 repose sur un principe fondamental d’indépendance partisane. Les contenus pédagogiques dispensés, ainsi que la sélection des bénéficiaires, demeureront liés à des connaissances du contexte législatif, mais aussi des compétences de prise de parole en public, de discours de mobilisation et de création de valeur publique au sein des institutions.