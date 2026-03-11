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Stocks stratégiques: les membres de l’AIE débloquent 400 millions de barils de pétrole

by Challenge
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Pétrole

Les 32 pays membres de l’Agence internationale de l’énergie (AIE) ont décidé « à l’unanimité » mercredi de libérer 400 millions de barils de pétrole provenant de leurs réserves stratégiques, le déblocage « le plus important » de l’histoire de l’institution, dans le but de calmer les marchés.

« Les pays de l’AIE vont mettre 400 millions de barils de pétrole (…) à la disposition du marché pour compenser la perte d’approvisionnement due à la fermeture effective du détroit » d’Ormuz, a annoncé le directeur exécutif de l’agence de l’énergie de l’OCDE, Fatih Birol, lors d’une déclaration vidéo mercredi.

« Les pays de l’AIE ont décidé à l’unanimité de lancer la plus grande libération de stocks pétroliers d’urgence de l’histoire de notre agence », a-t-il ajouté.

« Il s’agit d’une action majeure qui vise à atténuer les effets immédiats de la perturbation des marchés. Mais pour être clair, la chose la plus importante pour un retour à des flux stables de pétrole et de gaz est la reprise du transit par le détroit d’Ormuz », a-t-il dit.

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« Les stocks d’urgence seront mis à la disposition du marché selon un calendrier adapté à la situation nationale de chaque pays membre et seront complétés par des mesures d’urgence supplémentaires dans certains pays », a indiqué l’AIE dans un communiqué.

La guerre au Moyen-Orient, qui a débuté le 28 février, perturbe le commerce de pétrole par le détroit d’Ormuz, point de passage crucial où transitent chaque jour 15 millions de barils de pétrole par jour et 5 millions de barils par jour supplémentaires de produits pétroliers, représentant environ 25% du transport mondial de pétrole par voie maritime.

Les membres de l’AIE détiennent plus de 1,2 milliard de barils dans leurs stocks d’urgence, auxquels s’ajoutent 600 millions de barils de stocks détenus par l’industrie au titre d’obligations gouvernementales.

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Cette libération coordonnée de stocks est la sixième de l’histoire de l’AIE, créée en 1974. Des actions collectives précédentes ont été déjà menées à l’approche de la Guerre du Golfe en 1991, après les ouragans Katrina et Rita en 2005, à l’occasion de la guerre civile libyenne en 2011, et deux fois après l’invasion de l’Ukraine par la Russie, en 2022.

Challenge (Avec AFP)

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