L’inflation est restée sur un mouvement baissier au Maroc

L’inflation aurait poursuivi son mouvement baissier pour le troisième trimestre consécutif, s’établissant à -0,1% au T4-2025, au lieu de 2% au début de l’année, affirme le Haut-Commissariat au Plan (HCP).

Cette inflexion aurait résulté d’une contraction de 0,7% des prix alimentaires combinée à une augmentation de 0,4% de ceux des produits non-alimentaires, explique le HCP dans un point de conjoncture.

Le net retrait de l’inflation alimentaire aurait été induit par une diminution significative des prix de l’huile d’olive, favorisée par une récolte nationale abondante, ainsi que par la baisse des prix des viandes.

Lire aussi | L’inflation se maintient à des niveaux bas en novembre

Il aurait été, également, appuyé par le repli des prix à l’import des céréales et des légumineuses sèches, dans le sillage de l’amélioration de leurs offres sur les marchés mondiaux. Ces tendances auraient, toutefois, été partiellement atténuées par la persistance des pressions sur les prix des produits frais et du café.

Parallèlement, la poursuite de la baisse des prix de l’énergie, bien qu’à un rythme plus modéré que celui enregistré le trimestre précédent (-1,1%, après -3%), aurait contribué à contenir l’évolution des prix des produits non alimentaires, sous l’effet du recul des cours internationaux du pétrole.

Lire aussi | L’économie marocaine enregistre une croissance de 4% au T3-2025

Concernant l’inflation sous-jacente, qui exclut les prix soumis à l’intervention de l’Etat et les produits à prix volatils, elle aurait évolué selon une trajectoire similaire, mais de manière plus marquée que l’inflation globale, se situant à -0,7% après +0,7% le trimestre précédent, du fait notamment de la réduction des tensions sur sa composante alimentaire.