Alertes
Argent et jetons de présence. Les étrangers résidents peuvent désormais les transférer sans tracas
Négoce international. Les opérateurs peuvent désormais payer jusqu’à 50% d’acomptes anticipés
Marchandises litigieuses. Ce qui change dans la procédure de transaction
Code des douanes et impôts indirects. Fin de la paperasserie avec la déclaration simplifiée électronique
La stabilité et la résilience du Maroc garants de la sécurité de l’Occident [Financial Times]
Séisme à Al Haouz. Comment faire de la région dévastée un modèle de régénération rurale
« Mohammed VI, un grand souverain » d’un « pays frère », dixit Nicolas Sarkozy dans son nouveau livre
Benkhadra : « pour optimiser les chances de découvertes pétrolières, il est crucial d’intensifier le forage »
Pneumatique: offensive chinoise au Maroc !
CAN-2025: Regragui prédit « une finale avant l’heure » contre le Nigeria
L’inflation est restée sur un mouvement baissier au Maroc
Soufiane El Bakkali reconduit son partenariat avec TGCC
Maroc: les opérateurs télécoms sommés par la Justice de bloquer les sites de paris illégaux
Le FBI au Maroc: the cream of the crop
Le Maroc sort enfin d’une longue sècheresse
L’espagnol IAG7 entre au capital de l’agence marocaine Caddy Voyages
L’économie marocaine enregistre une croissance de 4% au T3-2025
Le taux de remplissage des barrages atteint plus de 46 %
Home FootballCAN-2025: Regragui prédit « une finale avant l’heure » contre le Nigeria
Football

CAN-2025: Regragui prédit « une finale avant l’heure » contre le Nigeria

by Challenge avec MAP
written by Challenge avec MAP
Crédit: DR.

Le sélectionneur national, Walid Regragui a affirmé que le match du dernier carré de la CAN-2025 contre le Nigeria sera « une finale avant l’heure », estimant que « ça sera un bon test » pour les Lions de l’Atlas et les Super Eagles.

Le Nigeria « a de bons joueurs et un banc bien garni, mais l’important c’est que nous devons être forts mentalement pour ne pas leur permettre de souffler et garder leur impact technique et athlétique », a analysé Regragui en conférence de presse, à la veille de cette confrontation prévue mercredi 14 janvier au Stade Prince Moulay Abdellah à Rabat.

« Nous sommes montés en puissance depuis le premier tour parce que nous avions des joueurs à mettre en forme comme Hamza Igamane, Achraf Hakimi et Brahim Diaz », a indiqué Regragui, ajoutant que « nous allons jouer face à une équipe qui a digéré son élimination de la Coupe du monde et sera focalisée sur cette compétition pour faire un résultat positif ».

Lire aussi | CAN 2025 : Regragui savoure, mais appelle à l’humilité

Selon le sélectionneur national, « le dernier carré de cette édition de la CAN est le plus relevé avec des ballons d’or africains qui vont s’affronter », notant que « c’est la meilleure image que nous pouvons donner du football africain ».

Le gardien de but, Monir El Kajoui a exprimé sa satisfaction de se retrouver en demi-finale de la CAN, relevant que « ça fait longtemps qu’on attend ce moment et on a bien travaillé pour faire un grand match ».

« Nous sommes prêts mentalement, physiquement et tactiquement pour gagner le match contre l’une des meilleures équipes de l’Afrique », a souligné El Kajoui, ajoutant que « tous les joueurs sont conscients de l’importance de ce match pour se qualifier en finale et se rapprocher davantage du titre continental ».

Vous aimerez aussi

CAN 2025 : Regragui savoure, mais appelle à l’humilité

CAN 2025: Regragui s’attend à «un vrai combat» face au Cameroun

CAN 2025: la confrontation silencieuse entre équipementiers

CAN 2025: les favoris répondent présent, chocs de titans en quarts

CAN 2025: Brahim Diaz à jamais dans les annales

CAN 2025: Regragui veut « éviter toute surprise » face à la Tanzanie