CAN-2025: Regragui prédit « une finale avant l’heure » contre le Nigeria

Le sélectionneur national, Walid Regragui a affirmé que le match du dernier carré de la CAN-2025 contre le Nigeria sera « une finale avant l’heure », estimant que « ça sera un bon test » pour les Lions de l’Atlas et les Super Eagles.

Le Nigeria « a de bons joueurs et un banc bien garni, mais l’important c’est que nous devons être forts mentalement pour ne pas leur permettre de souffler et garder leur impact technique et athlétique », a analysé Regragui en conférence de presse, à la veille de cette confrontation prévue mercredi 14 janvier au Stade Prince Moulay Abdellah à Rabat.

« Nous sommes montés en puissance depuis le premier tour parce que nous avions des joueurs à mettre en forme comme Hamza Igamane, Achraf Hakimi et Brahim Diaz », a indiqué Regragui, ajoutant que « nous allons jouer face à une équipe qui a digéré son élimination de la Coupe du monde et sera focalisée sur cette compétition pour faire un résultat positif ».

Selon le sélectionneur national, « le dernier carré de cette édition de la CAN est le plus relevé avec des ballons d’or africains qui vont s’affronter », notant que « c’est la meilleure image que nous pouvons donner du football africain ».

Le gardien de but, Monir El Kajoui a exprimé sa satisfaction de se retrouver en demi-finale de la CAN, relevant que « ça fait longtemps qu’on attend ce moment et on a bien travaillé pour faire un grand match ».

« Nous sommes prêts mentalement, physiquement et tactiquement pour gagner le match contre l’une des meilleures équipes de l’Afrique », a souligné El Kajoui, ajoutant que « tous les joueurs sont conscients de l’importance de ce match pour se qualifier en finale et se rapprocher davantage du titre continental ».