Football

CAN 2025 : Regragui savoure, mais appelle à l'humilité

by Challenge
written by Challenge
Crédit: DR.

Le Maroc a signé une victoire historique vendredi soir en quart de finale de la Coupe d’Afrique des Nations 2025, en s’imposant 2-0 face au Cameroun au Stade Prince Moulay Abdellah. Grâce à des réalisations de Brahim Diaz (26e) et Ismaïl Saibari (74e), les Lions de l’Atlas retrouvent le dernier carré de la compétition pour la première fois depuis 22 ans.

À l’issue de la rencontre, le sélectionneur Walid Regragui a salué une performance «méritée», tout en appelant à la prudence. «Nous sommes à deux matchs du sacre, mais nous n’avons encore rien accompli», a-t-il déclaré, insistant sur la nécessité de garder les pieds sur terre.

Le technicien a également rendu hommage au public marocain, qu’il considère comme un véritable douzième homme. Selon lui, la première mi-temps fut l’une des meilleures depuis le Mondial 2022, avant que le Cameroun ne tente de réagir en seconde période. Regragui a par ailleurs reconnu la qualité de l’adversaire, estimant que la sélection camerounaise «aura son mot à dire dans les années à venir».

Lire aussi |

Concernant la demi-finale, le sélectionneur s’est montré confiant, qu’il s’agisse d’un derby face à l’Algérie ou d’un duel tactique contre le Nigeria. «Nous n’avons aucune préférence», a-t-il assuré. De son côté, Ismaïl Saibari, élu homme du match, a souligné la solidité défensive et la détermination du groupe. «Nous étions prêts et avons su concrétiser nos occasions», a-t-il affirmé, promettant que l’équipe nationale fera tout pour atteindre la finale et viser le titre.

