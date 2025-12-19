L’inflation se maintient à des niveaux bas en novembre

L’indice des prix à la consommation (IPC) a enregistré, en novembre 2025, une baisse de 0,3% par rapport au même mois de l’année précédente, conséquence du recul des produits alimentaires de 1,2% et de la hausse des produits non alimentaires de 0,4%.

Comparativement au mois d’octobre de cette année, cet indice a diminué de 0,6%, d’après la note d’information relative à l’IPC de novembre 2025 émanant du Haut-Commissariat au Plan (HCP). Cette variation est le résultat de la baisse de 1,3% de l’indice des produits alimentaires et de la stagnation de l’indice des produits non alimentaires.

Dans ces conditions, l’indicateur d’inflation sous-jacente, qui exclut les produits à prix volatiles et les produits à tarifs publics, aurait connu au cours du mois de novembre dernier une baisse de 0,4% par rapport à octobre et de 0,9% sur un an.

Entre octobre et novembre 2025, les baisses des produits alimentaires observées concernent principalement les Fruits (–6,4%), les Huiles et graisses (–5,2%), les Viandes (–1,9%), les Poissons et fruits de mer (–0,4%) et le Café, thé et cacao (–0,2%).

En revanche, les prix ont augmenté de 2,3% pour les Légumes et de 0,3% pour le Lait, fromage et œufs. Pour les produits non alimentaires, la hausse a concerné principalement les prix des Carburants avec +0,2%.

Les baisses les plus importantes de l’IPC ont été enregistrées à Errachidia (–1,4%), Settat et Al-Hoceima (–1,2%), Safi et Beni-Mellal (–1,1%), Guelmim (–0,9%), Oujda et Laâyoune (–0,7%), Casablanca (–0,6%), Kénitra, Marrakech, Meknès et Tanger (–0,4%), Agadir, Rabat et Tétouan (–0,3%) et Fès (–0,2%).