Zouita Beldia : une année oléicole exceptionnelle

Quoi de mieux que la douce cuisson d’un tagine d’où se dégage une odeur alléchante de la zouita beldia ? En fait, pour les marocains, l’huile d’olive est une denrée alimentaire devenue presque incontournable. Pour les agriculteurs, l’olivier est un arbre noble et modeste de par sa résilience et ses fruits riches en apports nutritifs. La campagne oléicole actuelle s’annonce très favorable pour les producteurs et les consommateurs.

Zouita beldia (huile d’olive) est l’un des principaux aliments pour la majorité des ménages marocains. Ces dernières années, le prix du litre d’huile d’olive a atteint 120 DH. Mais la campagne oléicole en cours s’annonce plus clémente pour les consommateurs. Les prix ont baissé et se négocient autour de 80 DH/litre. Selon les services du ministère de l’Agriculture, la production nationale d’olives devrait être supérieure à 2 millions de tonnes, soit une hausse de 111%, par rapport à la campagne précédente. Au cours des années antérieures, malgré sa résilience, l’olivier a souffert du déficit hydrique. Cette année, les pluies abondantes de mars et avril ont été très bénéfiques. Et la douceur actuelle du climat a aussi contribué à une bonne maturation des fruits. Avec une récolte de 2 millions de tonnes, la production d’olives devrait atteindre un volume de 200 000 tonnes, soit une progression de plus de 100%, par rapport à la campagne antérieure.

En plus du climat, il y a lieu de souligner les actions ciblées de renforcement qualitatif de la filière oléicole, grâce notamment aux travaux de vulgarisation et au conseil agricole, l’appui technique aux agriculteurs et la mobilisation des mécanismes de financement, en appui à la modernisation et à l’optimisation des cultures. Par ailleurs, l’oléiculture est aussi l’une des filières les mieux articulées organiquement à l’industrie agroalimentaire. La qualité de l’huile d’olive marocaine a une très bonne réputation dans le monde. En 2025-2026, les «régions phares» de la campagne sont celles de Fès-Meknès, l’Oriental, Tanger-Tétouan-Al Hoceima et Marrakech-Asfi. La variété Picholine marocaine domine 90% des plantations, au niveau national.

Lire aussi | Comment s’adapter dans un monde qui change

Le ministère de l’Agriculture a veillé à renforcer les capacités des oléiculteurs, à travers notamment la promotion de l’irrigation localisée. L’olivier est connu pour sa forte résilience face au changement climatique et au stress hydrique, de par ses racines profondes et résistantes même dans des sols pauvres et pierreux. Ses feuilles grasses et cireuses limitent l’évaporation. La consommation d’eau par arbre et par an est estimée entre 450 et 600 mm. D’ailleurs, l’oléiculture figure au centre du Pilier II du Plan Maroc Vert (PMV) et de la stratégie Green Generation (GG-2020-2030). Entre 2009 et 2020, 353 000 ha d’oliveraie ont été plantés dont 80% dans le cadre des projets solidaires (Pilier II du PMV). La micro-irrigation est passée de 39 000 ha à 120000 ha. Et grâce à la recherche agronomique, les variétés les plus résistantes à la sécheresse ont été privilégiées.

A l’horizon 2030, la stratégie GG a prévu la plantation de 283 000 ha en plus, pour atteindre une superficie de 1,4 million d’ha. Et l’oléiculture biologique commence à prendre sa place, avec un recours croissant à l’énergie solaire, initiant ainsi une agriculture durable. Il en est de même de l’assurance multirisque climatique contre la grêle, le gel, le chergui (…). L’appui cible en particulier les petits et moyens exploitants oléiculteurs. Un dispositif mis en place couvre l’ensemble de la chaine de valeur, de la plantation d’arbre à la commercialisation des olives. Une subvention de 3600 à 5000 DH/ha est accordée pour encourager le développement de la filière. L’appui concerne aussi le recours à des systèmes d’irrigation économes en eau, enjeu stratégique, avec une subvention variant de 60 à 100% du coût de l’équipement, sans oublier l’appui à la modernisation du matériel agricole, la construction d’unités de stockage et de trituration, ainsi que la commercialisation et l’exportation (2000 DH/tonne exportée). Et la qualité est au rendez-vous, avec la mise en place de procédures de certification.