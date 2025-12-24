Alertes
Argent et jetons de présence. Les étrangers résidents peuvent désormais les transférer sans tracas
Négoce international. Les opérateurs peuvent désormais payer jusqu’à 50% d’acomptes anticipés
Marchandises litigieuses. Ce qui change dans la procédure de transaction
Code des douanes et impôts indirects. Fin de la paperasserie avec la déclaration simplifiée électronique
La stabilité et la résilience du Maroc garants de la sécurité de l’Occident [Financial Times]
Séisme à Al Haouz. Comment faire de la région dévastée un modèle de régénération rurale
« Mohammed VI, un grand souverain » d’un « pays frère », dixit Nicolas Sarkozy dans son nouveau livre
Benkhadra : « pour optimiser les chances de découvertes pétrolières, il est crucial d’intensifier le forage »
Plus de 92 mille entreprises ont été créées au Maroc en dix mois
Les priorités du nouveau DG de l’ADD passées à la loupe…
Can Maroc 2025: soulever enfin une deuxième coupe «à la maison»
L’aéroport de Casablanca franchit le cap de 11 millions de passagers
Les retombées économiques, sociales et diplomatiques de la CAN 2025
Agences Urbaines: les députés planchent toujours sur le projet du gouvernement
Industrie du tapis: la fabrication industrielle locale s’organise face aux importations
Sunrise, géant chinois du textile, lance la construction de son usine à Fès
Maroc: les recettes fiscales progressent de 14,5% à fin novembre
CAN 2025: le prix de la gloire continentale se paie aussi en livres sterling….
Home ConsommationCasablanca: Carrefour Zenata ouvre ses portes
Consommation

Casablanca: Carrefour Zenata ouvre ses portes

by Challenge CP
written by Challenge CP

Le Groupe LabelVie annonce l’ouverture de Carrefour Zenata, un nouvel hypermarché venant renforcer la présence de l’enseigne à Casablanca. Cette implantation stratégique intervient après le remodeling de l’hypermarché de Sidi Maarouf et l’inauguration des deux magasins Almaz et Ain Sebaa, consolidant ainsi l’ancrage du Groupe LabelVie dans la capitale économique.

L’ouverture de Carrefour Zenata s’inscrit par ailleurs dans la Vision 2028 du Groupe, visant à accompagner le développement des zones urbaines en pleine expansion.

Une expérience d’achat centrée sur la fraîcheur et la qualité

Déployé sur une surface de vente de 4 200 m² et doté de 234 places de parking, Carrefour LabelVie Zenata propose un parcours client immersif pensé pour faciliter les achats du quotidien et valoriser les produits frais.

Le magasin dispose d’un espace marché central, qui met en avant des fruits et légumes sélectionnés et réapprovisionnés chaque jour, une poissonnerie et une boucherie garantissant des produits frais en continu et une boulangerie-pâtisserie artisanale proposant des préparations réalisées sur place tout au long de la journée.

L’hypermarché complète son offre avec des promotions régulières permettant de rendre la qualité accessible au plus grand nombre.

Une offre non alimentaire pensée pour toute la famille

Carrefour LabelVie Zenata propose également un pôle non alimentaire riche et diversifié, comprenant des rayons électroménager et high-tech, des univers dédiés à la maison, à la décoration et à l’art de vivre, ainsi qu’une offre textile pour adultes et enfants.

Avec ce concept global, Carrefour LabelVie Zenata se positionne comme un véritable lieu de vie, alliant modernité, confort et proximité au service des clients.

Un moteur de développement économique à Zenata

Cette ouverture a permis la création de 210 emplois directs et 190 emplois indirects, confirmant le rôle du Groupe LabelVie comme acteur engagé dans le développement économique local.

Avec désormais 16 magasins Carrefour LabelVie au Maroc, le Groupe poursuit sa trajectoire de croissance et son engagement à offrir une expérience d’achat qualitative aux consommateurs marocains.

Vous aimerez aussi

L’inflation se maintient à des niveaux bas en novembre

Zouita Beldia : une année oléicole exceptionnelle

E-commerce: un marché évalué à 22 milliards de DH

HCP: l’inflation enregsitre une petite hausse en octobre

Black Friday: quel sort pour les invendus ?

Franchise 2030: le secteur cherche son équilibre