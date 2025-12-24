Casablanca: Carrefour Zenata ouvre ses portes

Le Groupe LabelVie annonce l’ouverture de Carrefour Zenata, un nouvel hypermarché venant renforcer la présence de l’enseigne à Casablanca. Cette implantation stratégique intervient après le remodeling de l’hypermarché de Sidi Maarouf et l’inauguration des deux magasins Almaz et Ain Sebaa, consolidant ainsi l’ancrage du Groupe LabelVie dans la capitale économique.

L’ouverture de Carrefour Zenata s’inscrit par ailleurs dans la Vision 2028 du Groupe, visant à accompagner le développement des zones urbaines en pleine expansion.

Une expérience d’achat centrée sur la fraîcheur et la qualité

Déployé sur une surface de vente de 4 200 m² et doté de 234 places de parking, Carrefour LabelVie Zenata propose un parcours client immersif pensé pour faciliter les achats du quotidien et valoriser les produits frais.

Le magasin dispose d’un espace marché central, qui met en avant des fruits et légumes sélectionnés et réapprovisionnés chaque jour, une poissonnerie et une boucherie garantissant des produits frais en continu et une boulangerie-pâtisserie artisanale proposant des préparations réalisées sur place tout au long de la journée.

L’hypermarché complète son offre avec des promotions régulières permettant de rendre la qualité accessible au plus grand nombre.

Une offre non alimentaire pensée pour toute la famille

Carrefour LabelVie Zenata propose également un pôle non alimentaire riche et diversifié, comprenant des rayons électroménager et high-tech, des univers dédiés à la maison, à la décoration et à l’art de vivre, ainsi qu’une offre textile pour adultes et enfants.

Avec ce concept global, Carrefour LabelVie Zenata se positionne comme un véritable lieu de vie, alliant modernité, confort et proximité au service des clients.

Un moteur de développement économique à Zenata

Cette ouverture a permis la création de 210 emplois directs et 190 emplois indirects, confirmant le rôle du Groupe LabelVie comme acteur engagé dans le développement économique local.

Avec désormais 16 magasins Carrefour LabelVie au Maroc, le Groupe poursuit sa trajectoire de croissance et son engagement à offrir une expérience d’achat qualitative aux consommateurs marocains.