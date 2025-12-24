CAN 2025: le prix de la gloire continentale se paie aussi en livres sterling….

La Coupe d’Afrique des Nations (CAN 2025), bien plus qu’un simple tournoi sportif, agit comme un puissant révélateur des équilibres géopolitiques du football mondial. Une analyse des données économiques démontre son impact concret et massif sur la Premier League, soulignant le poids grandissant du continent africain dans l’économie globale du sport.

Au-delà de priver les clubs de leurs internationaux et des millions d’euros que cela représente pour eux, la CAN 2025 révèle le poids géopolitique croissant des sélections africaines surle championnat le plus riche du monde. Alors que la Coupe d’Afrique des Nations bat son plein au Maroc depuis le 21 décembre, les répercussions se font sentir bien au-delà des stades africains, atteignant le cœur de l’économie du football mondial: la Premier League anglaise. L’analyse des données de Transfermarkt, référence incontournable des valeurs marchandes, révèle un phénomène économique et sportif majeur: un transfert massif de capital joueur du championnat anglais vers le continent africain, avec des conséquences variables mais potentiellement cruciales pour la course aux titres et au maintien.

L’évaluation de Transfermarkt, basée sur des critères objectifs de marché, permet de quantifier précisément l’impact financier immédiat de la CAN sur les effectifs anglais. Manchester United subit le choc le plus brutal, avec un départ de talents évalués à 147 millions d’euros. La perte du Camerounais Bryan Mbeumo (75 M€), de l’Ivoirien Amad Diallo (50 M€) et du Marocain Noussair Mazraoui (22 M€) prive non seulement le club d’une valeur économique substantielle, mais aussi de son aile droite offensive complète, un pilier identifié de leur saison. «En termes de valeur marchande, Manchester United s’apprête à subir la plus grosse perte», souligne l’analyse, illustrant comment un événement continental peut déséquilibrer stratégiquement un géant européen.

Lire aussi | CAN-2025: l’ONDA digitalise le parcours passager à Casablanca

Leurs rivaux de Manchester City occupent la deuxième place de ce classement peu enviable, avec un manque à gagner de 105 millions d’euros représenté par l’attaquant égyptien Omar Marmoush (65 M€) et le latéral algérien Rayan Aït-Nouri (40 M€). Bien que n’étant pas titulaires absolus, leur valeur élevée reflète leur potentiel et la profondeur sacrifiée. La situation est encore plus critique pour des clubs dont la marge de manœuvre est naturellement plus étroite. Sunderland AFC, fraîchement promu, est ainsi « l’équipe de Premier League la plus affectée » non seulement en nombre – avec six joueurs absents – mais aussi financièrement, subissant une perte de valeur estimée à 92 millions d’euros. Cette saignée économique pour un promu souligne la vulnérabilité accrue de certaines structures face aux calendriers internationaux. Fulham(4ème, 63 millions d’euros perdus) paie un lourd tribut à la domination nigériane, étant « le seul club perdant trois joueurs auprès du Nigeria ». L’appel simultané de Calvin Bassey, Alex Iwobi et Samuel Chukwueze prive le club de talents confirmés, un défi que l’entraîneur Marco Silva reconnait comme annonciateur de « semaines difficiles ».

Brighton (5ème, 60 millions d’euros), bien que ne perdant qu’un seul joueur, voit s’éloigner une pièce maîtresse de son milieu en la personne du Camerounais Carlos Baleba. Son profil, « connu pour sa présence physique et sa récupération de balle », est irremplaçable à l’identique, démontrant qu’un seul départ peut générer un impact systémique disproportionné. Même Liverpool, champion en titre, n’est pas épargné, perdant son icône égyptienne Mohamed Salah (30 M€), classant le club onzième en termes de perte financière mais premier en termes de retentissement médiatique et symbolique.

Bien plus que des millions

La valeur marchande n’est qu’un indicateur quantitatif; l’impact réel se mesure sur la pelouse, en minutes de jeu et en déséquilibres tactiques. Sunderland offre le cas d’école le plus frappant. La perte de six internationaux, représentant environ 4 400 minutes de jeu cumulées, est un coup sévère pour un effectif de promu. L’absence de clés comme le milieu de terrain Noah Sadiki, présenté comme un « titulaire indiscutable », crée un vide opérationnel immense dans un contexte où chaque point est vital pour le maintien. L’impact dépasse largement la simple somme des valeurs individuelles ; c’est la cohésion et la mécanique d’équipe qui sont menacées.

Lire aussi | Haier, sponsor officiel des équipes nationales, inaugure le Haier Club à Casablanca

Chez Fulham, le départ de trois joueurs nigérians réguliers (Bassey, Iwobi, Chukwueze) prive l’entraîneur Marco Silva d’options multiples et éprouvées dans des postes différents (défense, milieu, attaque), réduisant drastiquement sa flexibilité tactique et sa capacité à gérer la densité du calendrier festif. La CAN 2025, qui se tient du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026, chevauche une période critique de Premier League, où la fatigue s’accumule et où la moindre faiblesse est exploitée. Brighton, quant à lui, doit reconstruire son milieu de terrain sans l’élément récupérateur et physique que représente Carlos Baleba, forçant une adaptation tactique potentiellement coûteuse.

Les nations africaines au pouvoir

Cette ponction opérée sur la Premier League met en lumière le poids géopolitique croissant des sélections africaines sur l’échiquier footballistique mondial. Le Nigeria s’affirme comme une force majeure de prélèvement, privant à lui seul Fulham de trois talents essentiels. Le Cameroun, à travers des joueurs de très haut niveau comme Mbeumo (United) et Baleba (Brighton), démontre sa capacité à produire et à retenir des joueurs de valeur européenne significative. L’Égypte, bien que ne privant Liverpool que d’un seul joueur, enlève son symbole le plus médiatique et performant, Mohamed Salah, soulignant l’influence persistante des Pharaons.

De manière notable, la liste des absences révèle aussi la diversité des nations impactantes. Des pays comme la RD Congo (Masuaku, Sadiki à Sunderland), le Burkina Faso (Traoré à Sunderland), le Sénégal (Diarra à Sunderland), le Maroc (Mazraoui à United, Talbi à Sunderland) et même le Mozambique (Mandava à Sunderland) exercent une influence tangible sur le championnat le plus riche du monde en privant des clubs de leurs internationaux. Cette dispersion souligne la démocratisation relative du talent à travers le continent et l’importance stratégique pour les clubs européens de surveiller l’ensemble des sélections africaines qualifiées, et pas seulement les plus traditionnelles.

Une ponction aux multiples facettes

L’impact financier de la compétition commence à peine à se dessiner. Les données de Transfermarkt, en chiffrant précisément la perte de valeur marchande subie par chaque club de Premier League (de 147 M€ pour United à 0 M€ pour Arsenal, Chelsea, Newcastle, Bournemouth et Leeds), ont objectivé une réalité économique indéniable: la CAN 2025 représente un transfert temporaire mais massif de capital sportif et économique de l’Angleterre vers l’Afrique. Un exode saisonnier qui perturbe profondément la planification sportive et mercatique des clubs concernés. Les plans pour le mercato hivernal pourraient être autant influencés par les compétitions continentales que par le marché des transferts lui-même.

Lire aussi | « AFRICALLEZ », l’hymne officiel de la CAN-2025 [Vidéo]

Au-delà des millions d’euros et des minutes de jeu perdues, cet événement souligne la dépendance accrue des grands championnats européens envers le talent africain, tout en consacrant le pouvoir croissant des fédérations et des compétitions du continent. La CAN n’est plus seulement une fête du football africain; c’est un tournoi dont les ondes de choc économiques et sportives résonnent avec force dans les centres névralgiques du football globalisé, rappelant que l’Afrique est désormais un acteur incontournable, capable d’infléchir le destin sportif et financier des plus grands clubs de la planète football. En somme, l’éventail des absences est aussi vaste que coûteux.