Football

Haier, sponsor officiel des équipes nationales, inaugure le Haier Club à Casablanca

by Hassan Manyani
written by Hassan Manyani

A l’occasion de la Coupe d’Afrique organisée au Maroc, Haier, sponsor officiel des équipes nationales marocaines de football, a inauguré le Haier Club à Casablanca, un espace institutionnel et expérientiel dédié à la valorisation de son partenariat stratégique avec le football national et à la promotion de l’innovation technologique.

Cette inauguration s’inscrit dans le cadre d’un événement continental majeur accueilli par le Royaume, confirmant la volonté de Haier de s’ancrer durablement dans l’écosystème sportif marocain. À travers le Haier Club, la marque entend renforcer sa proximité avec les institutions, les partenaires, les médias et le grand public, tout en affirmant son engagement en faveur du développement du sport national.

À cette occasion, Haier a exprimé son profond respect et sa reconnaissance à Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, dont la vision éclairée et les Hautes Directives ont permis au football marocain de connaître un essor remarquable et un rayonnement international croissant.

La marque a également salué l’engagement de Fouzi Lakjaa, président de la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF), ainsi que l’ensemble de ses équipes, pour la qualité du partenariat établi et leur action continue en faveur du développement du football marocain. Les autorités locales ont, par ailleurs, été remerciées pour leur accompagnement dans la réalisation de ce projet.

Présente au Maroc dans le cadre d’une stratégie de développement à long terme, Haier s’appuie sur une organisation locale structurée et sur l’expertise de sa maison-mère internationale, leader mondial des solutions d’électroménager et des technologies connectées. La marque propose une offre complète et innovante, intégrant des solutions intelligentes répondant aux standards les plus élevés de qualité, de performance et de durabilité.

Conçu comme un lieu d’expression du partenariat stratégique entre Haier et la FRMF, le Haier Club se veut également un espace d’échanges et d’expériences. Il accueillera des dispositifs de démonstration technologique, des expériences digitales immersives, des rencontres avec les médias ainsi que des temps forts organisés autour des matchs de l’équipe nationale.

Moment symbolique de l’inauguration, Haier a dévoilé un ballon exclusif, conçu comme l’emblème de son partenariat avec la FRMF. Au-delà de l’événement sportif, le Haier Club accueillera également des initiatives à vocation sociale, notamment en faveur des associations d’enfants et des clubs de football, illustrant l’engagement sociétal de la marque.

A travers cette initiative, Haier réaffirme son ambition : accompagner le développement du sport marocain et contribuer, par l’innovation et l’investissement responsable, au rayonnement du Royaume.

