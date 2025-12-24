Alertes
Argent et jetons de présence. Les étrangers résidents peuvent désormais les transférer sans tracas
Négoce international. Les opérateurs peuvent désormais payer jusqu’à 50% d’acomptes anticipés
Marchandises litigieuses. Ce qui change dans la procédure de transaction
Code des douanes et impôts indirects. Fin de la paperasserie avec la déclaration simplifiée électronique
La stabilité et la résilience du Maroc garants de la sécurité de l’Occident [Financial Times]
Séisme à Al Haouz. Comment faire de la région dévastée un modèle de régénération rurale
« Mohammed VI, un grand souverain » d’un « pays frère », dixit Nicolas Sarkozy dans son nouveau livre
Benkhadra : « pour optimiser les chances de découvertes pétrolières, il est crucial d’intensifier le forage »
Plus de 92 mille entreprises ont été créées au Maroc en dix mois
Les priorités du nouveau DG de l’ADD passées à la loupe…
Can Maroc 2025: soulever enfin une deuxième coupe «à la maison»
L’aéroport de Casablanca franchit le cap de 11 millions de passagers
Les retombées économiques, sociales et diplomatiques de la CAN 2025
Agences Urbaines: les députés planchent toujours sur le projet du gouvernement
Industrie du tapis: la fabrication industrielle locale s’organise face aux importations
Sunrise, géant chinois du textile, lance la construction de son usine à Fès
Maroc: les recettes fiscales progressent de 14,5% à fin novembre
CAN 2025: le prix de la gloire continentale se paie aussi en livres sterling….
Home IndustrieSomasteel inaugure l’extension de son usine à Nouaceur
Industrie

Somasteel inaugure l’extension de son usine à Nouaceur

by Challenge avec MAP
written by Challenge avec MAP

Somasteel, spécialisée dans le laminage à chaud des aciers bas carbone pour la production du fer rond à béton, a inauguré, lundi 22 décembre, l’extension de son site de production à Nouaceur, qui consiste en la mise en place d’une aciérie électrique moderne d’une valeur de 760 millions de dirhams.

L’investissement permettra d’atteindre une capacité annuelle prévisionnelle de 400.000 tonnes de billettes, tout en triplant les emplois directs, de 250 à 850 postes, et en générant près de 1.800 emplois indirects, contribuant ainsi au développement socio-économique de la région.

Aussi, il vient compléter la chaîne de production de la société, en intégrant l’ensemble du processus industriel, depuis la valorisation de la ferraille jusqu’à la production du fer rond à béton. Il s’aligne parfaitement avec les orientations stratégiques, visant à renforcer la souveraineté industrielle et à promouvoir le Made in Morocco.

Présidant la cérémonie officielle d’inauguration, le ministre de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour, a salué les efforts de Somasteel ainsi que de l’ensemble des acteurs de la filière dans le développement du produit Made in Morocco et la promotion d’une substitution compétitive aux importations.

Lire aussi | El Jadida: mise sur rails de la zone industrielle de Laghdira

« Nous souhaitons maintenir cette dynamique et renforcer davantage la compétitivité du secteur en améliorant continuellement la qualité et la productivité, en intégrant plus efficacement les chaînes de valeur locales et en accélérant l’adoption des technologies de l’industrie 4.0 », a-t-il dit.

Pour sa part, le directeur général de Somasteel, Khalid Machrah, a souligné que l’inauguration de cette nouvelle extension marque une étape structurante dans le développement de leur site industriel et s’inscrit dans une logique d’intégration verticale, en permettant la fabrication de la billette, matière première essentielle à la production du fer à béton.

Lire aussi | L’ANEP gère 3.062 projets d’une enveloppe de 54 MMDH

Le projet de Somasteel illustre l’importance des Industries Mécaniques et Métallurgiques (IMM), véritable moteur de la transformation économique du Maroc. Il regroupe plus de 1.987 entreprises, soit 17% des entreprises industrielles, emploie plus de 75.479 personnes et génère un chiffre d’affaires supérieur à 84,7 milliards de dirhams (MMDH), dont plus de 7,7 MMDH d’exportations pour l’année 2024.

Le secteur des IMM est le quatrième contributeur à l’industrie nationale, avec une productivité de 202.000 dirhams par emploi, témoignant de la performance durable du capital humain dans ce secteur.

Vous aimerez aussi

Sunrise, géant chinois du textile, lance la construction de son usine à Fès

Maroc: la production industrielle en progression à fin septembre

RIVA Industries lance une 5ème ligne de production à Jorf Lasfar

Le «Made in Morocco» prend de la hauteur et vise l’international

Ralentissement des exportations, concurrence asiatique. Le textile marocain se réinvente

Industrie : le Maroc, centre névralgique de JTI en Afrique