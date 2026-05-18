La DGSN inaugure ses Journées portes ouvertes à Rabat

La 7ème édition des Journées portes ouvertes de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) a débuté, dimanche à Rabat, reflétant le ferme engagement de la DGSN à renforcer les liens de proximité avec les citoyens.

La cérémonie d’ouverture de ces portes ouvertes, qui coïncident avec le 70ème anniversaire de la création de la DGSN, a été présidée par le ministre de l’Intérieur, Abdelouafi Laftit, et le Directeur général de la Sûreté nationale et de la Surveillance du territoire, Abdellatif Hammouchi.

Cette édition, qui se poursuivra jusqu’au 22 mai, reflète l’engagement constant de la DGSN à moderniser et à améliorer le service public de police ainsi que la qualité des prestations offertes, conformément aux Hautes Orientations de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

Cet événement vise également à renforcer l’ouverture de la DGSN sur son environnement social, à informer la population des missions menées par les différentes unités et corps de sûreté en vue d’assurer la protection des citoyens et de leurs biens et de maintenir l’ordre public. C’est aussi une opportunité d’exposer l’ensemble des équipements et des outils mis à la disposition des services de sécurité.

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La cérémonie d’ouverture, qui s’est tenue en présence de plusieurs membres du gouvernement, du président d’INTERPOL, Lucas Philippe, du Secrétaire Général du Conseil des ministres arabes de l’Intérieur, Mohammed Ben Ali Koman, du président de l’Université arabe Naif des sciences de la sécurité, Abdulmajeed bin Abdullah Al-Banyan, ainsi que de plusieurs personnalités judiciaires, civiles et militaires, a permis de présenter les différentes formations et unités de police, ainsi que les ressources logistiques et opérationnelles de la DGSN.

S’exprimant au nom de la DGSN, le commissaire divisionnaire Rida Chbouh a affirmé que cet évènement vise à consolider les acquis et les succès des éditions précédentes, notamment en renforçant la confiance entre les citoyens et les institutions de sûreté et de police, et en améliorant le sentiment de sécurité général.

Evoquant l’anniversaire de la création de la DGSN, M. Chboug a souligné que la Direction commémore avec fierté, chaque année au mois de mai, une histoire glorieuse de fidélité indéfectible aux principes et aux valeurs sacrées de la Nation, ainsi qu’un engagement constant au service de la sécurité du pays et de ses citoyens.

Il s’agit également d’une opportunité idoine pour célébrer les succès de la première génération d’hommes et de femmes de la sûreté nationale, ajoutant que l’anniversaire de la création de la DGSN constitue un rendez-vous annuel incontournable pour renforcer les liens entre les générations successives de policiers et transmettre un message fort : “Tous pour un Maroc sûr”, où chacun bénéficie de la sécurité, du développement et de la stabilité, sous la sage conduite de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

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Le responsable a souligné que cet anniversaire coïncide cette année avec l’inauguration du nouveau siège de la DGSN à Rabat, notant que ce complexe sécuritaire intégré offre un cadre de travail optimal aux forces de l’ordre, leur permettant ainsi de s’acquitter au mieux de leurs lourdes responsabilités et de leur noble mission, à savoir garantir la sûreté des citoyens et assurer la sécurité de tous les étrangers aussi bien les résidents que les visiteurs.

A cette occasion, l’assistance a suivi une vidéo retraçant l’histoire de la DGSN ainsi que diverses démonstrations mettant en avant les différents métiers de police et de sûreté ainsi que les multiples spécialités et compétences dont regorge la Direction.

La cérémonie d’ouverture a été marquée par la remise de Wissams Royaux à plusieurs fonctionnaires de la Sûreté nationale, ainsi que par l’hommage rendu aux anciens directeurs généraux de la Sûreté nationale, à savoir Bouchaib Rmail, Cherki Drais, Hafid Benhachem, M’hammed Dryef et Ahmed El Midaoui.

Avant le lancement officiel de la septième édition des Journées portes ouvertes de la DGSN, une visite de terrain a été organisée au nouveau siège de la Direction à Rabat.

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Plusieurs personnalités nationales et internationales, civiles et militaires, ainsi que des représentants des médias, ont participé à cette visite afin de découvrir les installations de cette nouvelle infrastructure moderne.

Les Journées portes ouvertes de la DGSN, lancées en 2016 à Casablanca, sont devenues un rendez-vous annuel permettant aux citoyens de tous âges et de tous horizons de découvrir les différentes facettes du métier de policier et d’échanger directement avec des agents de la Sûreté nationale.

Cet événement, qui s’est auparavant tenu à Casablanca, Marrakech, Tanger, Fès, Agadir et El Jadida, offre aux citoyens une occasion de rencontrer des policiers et de s’informer sur les métiers et les activités des services de la Sûreté nationale.