Le FBI au Maroc: the cream of the crop

En déplacement dans le royaume pour s’enquérir de la gestion sécuritaire des matchs de la CAN , les experts du FBI ont été bluffés par la réussite du modèle marocain en matière de gestion sécuritaire des risques inhérents aux grands rassemblements de foule qu’entraînent ces compétitions sportives de grande ampleur.

Une fois n’est pas coutume, le Bureau fédéral d’enquête (FBI) a abandonné ses prérogatives essentielles, dont les enquêtes sur diverses activités criminelles, notamment le terrorisme, la cybercriminalité, les crimes en col blanc, la corruption publique, les violations des droits civiques et autres crimes majeurs, pour étudier de visu le modèle de réussite des grandes compétitions sportives, à travers une mission au Maroc, du 4 au 6 janvier.

Le déplacement des limiers du FBI dans le royaume traduit ainsi, le souci des autorités américaines d’identifier les facteurs de réussite du modèle marocain en matière de gestion sécuritaire des risques inhérents aux grands rassemblements de foule qu’entraînent des compétitions sportives de grande envergure, telles que la CAN.

C’est Douglas Olsen, le Directeur des opérations à la division des services d’intervention de terrain, accompagné de Kevin Kowalski, Directeur adjoint du groupe d’intervention en cas d’urgence, qui a mené la délégation américaine tout d’abord au complexe sportif Stade Prince Moulay Abdellah, pour observer les modalités de protection du public et noter comment fut opérée la gestion des flux de supporters et la coordination opérationnelle, lors du rendez-vous sportif du match Maroc-Tanzanie.

Sur le terrain, les experts du FBI ont été bluffés par l’organisation millimétrée du déploiement sécuritaire, les niveaux de surveillance gradués et l’appui technologique avancé basé notamment sur l’utilisation de drones de reconnaissance et de caméras à haute définition, interconnectés avec des centres de commandement fixes et mobiles, capables de remonter l’information en temps réel.

Pour les responsables du FBI en déplacement dans le royaume, la stratégie de sécurité nationale au cours des grands évènements sportifs aux États-Unis est capitale et cette immersion dans une compétition aussi importante que la CAN, donne enfin une cohérence pratique à cette offensive de longue haleine en écoutant les responsables sécuritaires Marocains leur expliquer les mécanismes internes portant sur la circulation de l’information en temps réel entre les unités sur le terrain et la chaîne de commandement, pour une intervention rapide et efficace pour faire face à toute situation imprévue. Une organisation réglée au cordeau, de façon à réduire les temps de réaction et à garantir une prise de décision fluide dans un environnement qui ne l’est pas.

Au menu, figurait également la visite du Centre africain de coopération sécuritaire, (coordination entre les services marocains et les représentants des forces de police des pays participants ), plateforme clé dans le dispositif de la CAN 2025. Pour mieux mesurer les efforts , les responsables américains ont été invités à participer à une séance de travail consacrée à l’évaluation des mesures appliquées lors du match Maroc-Tanzanie.

Il faut le reconnaître, la sécurité des grands évènements sportifs ne se limite plus à la surveillance de supporters radicalisés, mais les gestionnaires de l’évènement et les forces de l’ordre doivent désormais faire face à des menaces protéiformes. Il y a d’abord la sécurisation des établissements tels que les stades, les vestiaires, les quartiers environnants etc… ensuite la sécurité des joueurs, des staffs, bien que la sécurité d’un événement sportif ne se résume pas à la protection des biens et des personnes.

Pour les Américains, la sécurité d’un événement sportif, notamment pour les plus grands clubs ou organisateurs d’événements, est une priorité. Les risques financiers, l’atteinte potentielle à l’image de marque, les enjeux de responsabilité civile et pénale en cas de défaillance forment un canevas de responsabilités qui incitent les donneurs d’ordre à rechercher la meilleure offre de sécurité d’un événement sportif. Dans ce domaine, le royaume a développé une offre globale dédiée à la sécurité des événements sportifs en s’appuyant sur la diversité des expériences en sûreté de ses équipes marquées par le sur-mesure et la discrétion, les standards globaux et une approche locale, ainsi qu’une vision à long terme. Une expertise en sécurité des événements sportifs qui répond parfaitement aux besoins des évènements sportifs internationaux, comme la Coupe du monde que les USA vont organiser en 2026.

Ainsi, si pour le Maroc, cette mission est une reconnaissance internationale du modèle de sûreté mis en place lors des grands événements sportifs, pour les Américains, qui se préparent à accueillir la Coupe du monde 2026 , il s’agit de mettre en place une coopération sécuritaire réunissant les forces de police des pays participants, avec un intérêt particulier pour des « winners » comme les Marocains.