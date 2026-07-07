Transformation digitale: BDO Maroc récompense les CFO les plus innovants

À l’occasion de la deuxième édition des Trophées BDO Digital des CFOs, organisée au Technopark de Casablanca, BDO Maroc a mis à l’honneur les directeurs financiers qui font de la transformation digitale un moteur de performance et de compétitivité. Objectif : valoriser ces dirigeants financiers qui placent l’innovation et la transformation digitale au cœur de leur performance.

Pour sa deuxième édition, les Trophées BDO Digital des CFOs ont réuni, le 26 juin, au Technopark de Casablanca, les principaux acteurs de la finance d’entreprise autour d’un même objectif : valoriser les dirigeants financiers qui placent l’innovation technologique au cœur de leur stratégie.

Cinquième réseau mondial d’audit, présent dans 168 pays, BDO accompagne depuis près de vingt ans le développement de la finance au Maroc et en Afrique francophone. À travers cette initiative, le cabinet confirme sa volonté de soutenir la modernisation de la gouvernance financière dans un contexte marqué par l’accélération de la transformation numérique, la pression concurrentielle internationale et l’évolution des exigences réglementaires.

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À noter que cette rencontre réunit dirigeants, experts et professionnels autour des grands enjeux qui façonnent l’avenir de la fonction finance : intelligence artificielle, gouvernance des données, automatisation des processus et évolution du rôle stratégique du CFO.

Au-delà d’une simple cérémonie de remise de prix, l’événement se veut un espace d’échange permettant d’identifier les meilleures pratiques et de promouvoir une nouvelle vision de la fonction financière, désormais appelée à jouer un rôle stratégique dans la transformation des organisations. «En rassemblant les esprits les plus passionnément engagés et les idées les plus innovantes, nous créons un espace où l’excellence est non seulement célébrée, mais aussi encouragée et amplifiée », s’est exprimé Zakaria Fahim, Managing Partner de BDO Maroc. Et d’ajouter : «Votre participation contribuera à façonner une entreprise au Maroc plus robuste, agile et adaptée aux défis de demain.»

Ce rendez-vous annuel s’est ouvert par la présentation officielle du Livre Blanc « La Fonction Financière Augmentée », coproduit par BDO Maroc et Maltem Africa, cabinets de conseil spécialisés. À travers cette publication, les deux partenaires proposent une analyse des grandes mutations telles que l’intelligence artificielle, la data, l’automatisation et les nouvelles technologies.

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Les Trophées BDO Digital des CFOs ont ensuite distingué les projets les plus innovants portés par les directions financières marocaines.

Les visages de cette édition

Le trophée de CFO Digital de l’année a été attribué à Ibtissam Tirafi, d’Ora Technologies, pour son engagement dans la transformation digitale de la fonction finance.

Dans la catégorie Grande Entreprise, Kenza Bennani, Directrice Support Adjointe chez CBI, s’est illustrée grâce à un projet salué pour son impact sur la performance financière.

Le Prix Coup de cœur est revenu à Sara Blouz, de Procia (IT Global Services).

Ces distinctions témoignent de la diversité des profils récompensés, qu’ils évoluent dans une startup technologique, un grand groupe ou une entreprise de services. Tous partagent une même ambition : faire de la fonction financière un véritable levier de création de valeur et d’innovation.

Si les trois catégories majeures ont récompensé des projets exemplaires, la catégorie «CFO Digital PME» n’a volontairement pas été décernée cette année. Un signal que Zakaria Fahim, Managing Partner de BDO Maroc, a souhaité transformer en appel à l’action. Il a encouragé les dirigeants financiers des PME à participer plus activement aux prochaines éditions, en partageant leurs initiatives et leurs réussites.

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Cette absence souligne également une réalité du tissu économique marocain : les PME, qui représentent une part importante de l’économie nationale, avancent encore à des rythmes variables dans leur transition digitale, souvent freinées par des contraintes de ressources ou de priorisation stratégique.

À mesure que les entreprises marocaines accélèrent leur modernisation, ces trophées s’imposent comme un baromètre des évolutions du secteur et un espace de reconnaissance pour ceux qui façonnent la finance de demain.