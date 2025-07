Le géant chinois XIAOMI s’implante directement au Maroc

Huit ans après avoir commencé à écouler ses produits au Maroc, le géant chinois XIAOMI y crée sa propre filiale.

Après s’être appuyé sur un réseau de distributeurs revendeurs spécialisés tels GSM distribution et IRIS Maroc et, surtout, les trois opérateurs télécoms que compte notre pays, le troisième constructeur mondial vendant le plus de smartphones derrière le coréen Samsung et l’américain Apple, franchit un nouveau pas dans la conquête du marché marocain.

Dénommée XIAOMI Morocco, la nouvelle entité sera dirigée par QINGLIN LIU, une ex-dirigeante de Huawei passée chez le fabricant de smartphones en 2020 avant de devenir country manager Maroc depuis deux ans.

Pour l’instant, rien ne filtre sur la feuille de route de cette nouvelle entité et notamment, si elle emboîtera le pas de son principal concurrent Samsung, dont la filiale directe importe directement ses produits sur notre territoire avant de les écouler à travers son réseau de partenaires (qui, eux, n’importent rien), ou bien jouera-elle le rôle d’animation commerciale et marketing pour un accompagnement de proximité de ses distributeurs marocains, comme le font HP par exemple ou Xeros.

Rappelons qu’en quinze ans d’existence, XIAOMI s’est hissé au top 3 des fabricants de smartphones au monde avec 168,6 millions d’unités vendues en 2024, en croissance de 15% par glissement annuel, ce qui lui permet de récupérer des parts de marché (14% des expéditions mondiales en 2024) à ses rivaux éternels et Samsung et d’avoisiner les 40 milliards d’euros de chiffre d’affaires (plus de 400 milliards de DH).