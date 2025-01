Inwi réinvente son programme de fidélité avec « My Inwi »

Ce matin, mardi 21 janvier, l’opérateur de télécommunications Inwi, a officialisé le lancement de son tout nouveau programme de fidélisation « My Inwi ». L’événement s’est tenu au Cinéma Pathé de Casablanca, un cadre symbolique pour annoncer l’initiative qui entend récompenser la fidélité des utilisateurs mobiles et des clients Wi-Fi avec des offres inédites.

En marge de l’événement, Youssef El Hadi, manager de la fidélisation et du marketing B2C chez Inwi, a souligné la nécessité d’adapter l’offre face à une clientèle demandeuse de plus de générosité et de variété. C’est dans ce cadre qu’Inwi a transformé son historique Club Inwi en « My Inwi », avec l’objectif de créer une expérience sur-mesure.

Le programme se divise en quatre catégories de récompenses, inspirées des valeurs fondamentales des Marocains : l’jadid (la nouveauté), skhawa (la générosité), l’hamza (le bons plan) et l’fraja (le divertissement). Ces termes résonnent comme un clin d’œil aux attentes locales et témoignent de l’ancrage d’Inwi dans la culture marocaine.

Un large éventail de récompenses

Le programme de fidélisation propose une expérience évolutive où chaque client est récompensé en fonction de son engagement et de son cycle de vie. Concrètement, les utilisateurs peuvent choisir un cadeau télécom via l’application « My Inwi », grâce à la rubrique « My KDO ».

Pour les fans des bons plans, ils auront accès via la rubrique « My Deals » à des remises exclusives avec des partenaires prestigieux. Parmi ceux-ci, Samsung, Glovo, Istikbal, Mobilium, Beautymall, et bien d’autres.

Les amateurs de culture et de sport ne sont quant à eux pas en reste. Grâce à la rubrique « My Events », ils auront l’opportunité de gagner des places pour les événements phares de l’année, qu’il s’agisse de concerts, de spectacles ou de matchs de football.

Un partenariat stratégique avec Pathé Cinémas

Le lancement de ce programme de fidélisation a été marqué par la signature d’un partenariat stratégique entre Inwi et les Cinémas Pathé Maroc. Dans le cadre de cette collaboration, les clients Inwi pourront profiter d’une offre exclusive : pour un billet acheté au Cinéma Pathé, un second billet sera offert, valable les lundis et mardis, pendant 30 jours.

Frédéric Godefroy, Directeur des opérations Afrique de Pathé Cinémas, souligne l’importance de ce partenariat : « Nous sommes ravis de ce partenariat, pour nous c’est très important d’avoir ce dynamisme et de pouvoir offrir à nos spectateurs une promotion valable les lundi et mardi, des jours généralement plus calmes. Cela permet d’attirer du public au cinéma. »

Une fidélisation à long terme

« My Inwi » ne se veut pas simplement un programme ponctuel, mais un engagement à long terme. Pour Youssef El Hadi, « ce programme s’inscrit dans l’ADN de l’innovation d’Inwi. Ce n’est pas une destination, mais plutôt un voyage continu. Il est conçu pour évoluer et répondre en permanence aux attentes de nos clients. » Une promesse forte d’une marque qui, à travers cette initiative, entend marquer les esprits et créer une relation durable avec ses utilisateurs.

En réinventant son programme de fidélité, Inwi fait écho aux valeurs profondément ancrées dans la culture marocaine, telles que la 3echra (l’amitié), l’hospitalité et la générosité. Ces éléments sont non seulement au cœur de son offre, mais également dans sa communication, qui vise à renforcer son image d’opérateur proche et à l’écoute de ses consommateurs.