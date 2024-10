Clap de fin pour Madame Coco au Maroc

Cinq ans à peine après y avoir pris pied, Madame Coco quitte le Maroc et renonce à son projet de développement des plus ambitieux sur le territoire national.

Le master-franchisé de la marque de « produits inspirants pour les espaces de vie », a décidé de jeter l’éponge après l’échec du premier point de vente, à rue Ain Taoujtat à Casablanca à retrouver la rentabilité malgré plusieurs tentatives et inspirations d’ordre marketing et commercial pour redresser la situation.

Pourtant, à la signature de leur partenariat en 2019, 3H Partners (le master-franchisé marocain) et son franchisé avaient annoncé leur volonté de faire de la première aventure africaine de cette marque turque (contrairement à ce que croient beaucoup de ses clients) une véritable réussite avec l’ouverture de pas moins de quatre points de vente en cinq ans. Malheureusement, les trois associés de 3H Partners, à savoir Hajar Belahsen qui a lancé plusieurs expériences entrepreneuriales (technodeal et Belcen dans le prêt à porter), Fatine Mouline et Sidi Ahmed Jaouhari (Moroccan Partner Negoce), vont vite déchanter avec des ventes qui n’ont jamais réussi à décoller malgré la qualité des produits essentiellement centrés sur le linge de maison et les articles de décoration.

Il faut dire que le créneau investi par Madame Coco est pris en tenaille entre, d’une part, les produits chinois d’entrée de gamme que le consommateur marocain trouve partout sans avoir besoin de payer un « surprix » d’une marque particulière et, d’autre part, des marques légèrement plus premium et à la gamme beaucoup plus vaste (comme Zara Home).

Rappelons, que Madame Coco a été créée à Istanbul en 2011. En un peu plus d’une décennie, elle a connu un développement fulgurant avec une présence dans 23 pays à travers plus de 600 magasins totalisant une superficie commerciale de plus de 150.000 m².