RSE NOW 2025 à Tanger : les entreprises appelées à intégrer la durabilité dans leurs modèles économiques

La troisième édition du congrès RSE NOW s’est tenue les 26 et 27 juin à l’hôtel Hilton Houara de Tanger, réunissant plus de 150 participants autour des enjeux de la responsabilité sociétale des entreprises (RSE) et du développement durable.

Organisé par le Club des Dirigeants (CDD) et placé sous l’égide du Ministère de la Transition Énergétique et du Développement Durable ainsi que du Ministère de l’Équipement et de l’Eau, l’événement a confirmé son rôle de rendez-vous national de référence en matière de transition responsable.

Soutenu par des institutions telles que la Région Tanger-Tétouan-Al Hoceima, le Centre Régional d’Investissement, Tanger Med Zones, la CGEM et l’Université Abdelmalek Essaâdi, le congrès a mis l’accent sur la nécessité d’une mobilisation collective en faveur d’un tissu économique plus durable et inclusif.

La conférence inaugurale a posé le cadre, en rappelant les fondements de la norme ISO 26000. L’intervenant principal, le Dr Tariq Essaid, expert en RSE, a souligné l’urgence pour les entreprises de toutes tailles d’adopter une gouvernance éthique, participative et orientée vers les Objectifs de Développement Durable (ODD).

Sous le thème « Performance, innovation, responsabilité – Faites le choix durable », le programme a été structuré autour de six plénières couvrant des sujets clés comme la transition énergétique, la décarbonation, la finance durable, l’intelligence artificielle responsable, l’inclusion sociale, ou encore la gestion des ressources hydriques. Plus de 40 experts nationaux et internationaux, issus des sphères publique, privée et académique, ont animé les débats.

Le congrès a également mis en avant l’initiative de la CGEM qui propose depuis 2007 un label RSE aux entreprises engagées. Un nouveau label, spécifiquement conçu pour les PME, a été annoncé afin d’élargir l’accès aux démarches responsables à l’ensemble du tissu entrepreneurial.

Le public a également assisté à la 4e édition du concours national Green Tech Talents, destiné à récompenser des startups à impact social et environnemental, avec une attention particulière portée aux projets portés par des jeunes, des femmes et des acteurs issus de territoires isolés.

En clôture, le Club des Dirigeants a annoncé la mise en perspective d’une Charte du Dirigeant Responsable. Celle-ci ambitionne de fédérer les entreprises autour d’un référentiel de gouvernance durable et engagée, en phase avec les transformations économiques, sociales et environnementales du XXIe siècle.