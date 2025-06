Oracle inaugure à Casablanca un centre de R&D dédié au cloud et à l’intelligence artificielle

Le géant américain Oracle renforce sa présence au Maroc avec l’ouverture d’un centre de recherche et développement (R&D) de nouvelle génération à Casablanca. Ce centre, destiné à concevoir des solutions innovantes dans les domaines du cloud et de l’intelligence artificielle (IA), accueillera à terme 1 000 professionnels marocains des technologies de l’information.

L’inauguration s’est déroulée en présence du Chef du Gouvernement, Aziz Akhannouch, et Amal El Fallah Seghrouchni, Ministre de la Transition Numérique et de la Réforme de l’Administration.

Ce nouveau centre s’inscrit dans la stratégie mondiale d’Oracle visant à accélérer l’innovation tout en consolidant ses ancrages régionaux. Doté d’équipements à la pointe de la technologie, le site permettra aux équipes marocaines de contribuer activement à la conception de solutions cloud et IA à destination de clients du monde entier.

Selon Mme Amal El Fallah Seghrouchni, cette initiative « démontre le rôle central que joue désormais le Maroc sur la scène de l’innovation numérique », porté par un vivier de compétences locales et une jeunesse formée aux standards internationaux.

Installé sur sept étages, le centre de Casablanca a été pensé comme un environnement de travail ergonomique et collaboratif. Il comprend un auditorium, un restaurant, des espaces de réunion innovants, deux salles de sport, ainsi que des salles de prière.

Oracle affirme vouloir offrir un cadre propice à la productivité et à la créativité, tout en renforçant ses liens avec les établissements d’enseignement supérieur marocains. Plusieurs centaines de jeunes diplômés seront intégrés chaque année dans le cadre de stages professionnalisants, avec un taux élevé d’intégration durable dans les équipes R&D (94 % l’an dernier).

En parallèle de cette ouverture, Oracle annonce le développement de deux régions cloud publiques au Maroc, à Casablanca et à Settat. Ces infrastructures permettront aux entreprises et institutions locales de bénéficier de services cloud souverains et de technologies avancées en matière de données, d’analytique et d’intelligence artificielle, tout en respectant les exigences réglementaires.

L’objectif affiché est de favoriser la transformation numérique du tissu économique local et régional, en particulier sur le continent africain.

Pour Craig Stephen, vice-président exécutif d’Oracle, « ce centre de R&D et ces futures régions cloud traduisent notre volonté d’investir durablement dans l’innovation, en nous appuyant sur les talents marocains et la position stratégique du Royaume ».