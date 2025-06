Plage de Taghazout. Un nouvel investissement touristique de 40 millions de DH

La plage de Taghazout au nord d’Agadir, continue d’attirer les investissements touristiques.

Après Al Mada qui a annoncé son projet d’y construire un écolodge à travers sa filiale Tourism Property Morocco et Yama Travel, une entité apparentée à Dfrost Almugar Surg & Yoga House, un des plus anciens établissements hôteliers actifs dans ce paradis pour surfeurs ou encore ADV Maroc (pour ne citer que les projets les plus récents), c’est au tour d’un autre challenger d’y lancer la construction de son projet à la zone dite Anchor Point.

Lire aussi | Les investissements touristiques continuent d’affluer à Taghazout

Il s’agit de AP Invest, une structure détenue par un jeune entrepreneur de la région, qui avait répondu à l’appel à manifestation d’intérêts lancé en 2023 par le Centre Régional de l’Investissement de la Région Souss-Massa pour des projets de valorisation touristique de la plage de Taghazout et dont le projet de construction et d’exploitation d’un Surflodge village de surf (Village de vacances 1ère catégorie) dans la zone touristique ANCHOR POINT.

Lire aussi | Plage de Taghazout: un nouveau projet touristique en perspective

Aussi, après avoir bouclé le tour de table et le financement projeté pour un budget de 40 millions de dirhams, AP invest compte donner le premier coup de pioche de son projet dès obtention du feu vert quant à l’impact environnemental de ce dernier (ultime jalon dans le processus des autorisations) auprès des autorités locales. Rappelons, que depuis sa découverte dans les années 1960 par des Australiens venus au Maroc pour l’aventure, Anchor Point est devenu au fil des décennies un spot de renommée mondiale pour les surfeurs confirmés.