Le Groupe MCE fête ses 34 ans et accélère sa transformation digitale dans le secteur de l’intérim

À l’occasion de son 34ᵉ anniversaire, le Groupe MCE (Morocco Contrôle Entreprise), l’un des acteurs historiques de l’intérim au Maroc, confirme sa position de référence en matière de gestion des ressources humaines.

Alliant proximité, expertise sectorielle et innovation, le groupe annonce l’accélération de sa digitalisation pour mieux répondre aux défis d’un marché du travail en pleine mutation.

Depuis sa création, le Groupe MCE s’est imposé comme un partenaire stratégique pour les entreprises marocaines, notamment dans les secteurs de l’industrie, du BTP, de la logistique, de l’agroalimentaire et des services. Son modèle repose sur une connaissance fine des besoins en main-d’œuvre, une capacité à mobiliser rapidement des profils qualifiés, et une couverture nationale étendue.

Présent sur l’ensemble du territoire et actif dans plusieurs pays africains, le Groupe MCE se positionne comme un relais RH fiable, aussi bien pour les grandes entreprises que pour les PME recherchant flexibilité et sécurité dans leurs recrutements.

Lire aussi | Grégoire de Saint Lager: «le marché marocain connaît une transformation rapide et Mobilize Financial Services entend y jouer un rôle clé» [Interview]

Dans un contexte économique marqué par des cycles d’activité plus courts et des besoins en agilité accrus, l’intérim s’impose comme un outil stratégique de performance. Pour Adam Makhloufi, Directeur Général du Groupe MCE, « l’intérim n’est plus un simple outil de remplacement, c’est un levier stratégique de performance pour les entreprises ».

Le groupe s’attache à proposer un accompagnement complet et conforme à la réglementation : gestion administrative des missions, veille juridique, et respect strict des droits des intérimaires.

Pour accompagner les évolutions du monde du travail, MCE a investi dans une plateforme RH numérique basée sur le cloud. Cet outil permet une gestion fluide des missions en temps réel, un suivi interactif des intérimaires et une transparence accrue dans les relations avec les clients.

Lire aussi | Capgemini Maroc et le Ministère de la Transition Numérique unissent leurs efforts pour l’employabilité digitale

Les entreprises partenaires peuvent ainsi accéder à des tableaux de bord personnalisés, suivre les indicateurs de performance RH et bénéficier de délais réduits pour la mise en poste des collaborateurs.

Filiale du Groupe M&M, conglomérat marocain affichant un chiffre d’affaires annuel supérieur à 800 millions de dirhams, MCE dispose des moyens nécessaires pour renforcer ses investissements dans l’innovation et accélérer son développement à l’échelle africaine.