La Vache Qui Rit For Good atteint son objectif solidaire

L’initiative de produit-partage lancée par Fromageries Bel Maroc en partenariat avec SOS Villages d’Enfants Maroc a tenu ses promesses.

À l’issue de la campagne « La Vache Qui Rit For Good », un total d’un million de portions de fromage, ou leur équivalent en numéraire, a été distribué à SOS Villages d’Enfants Maroc ainsi qu’à 50 autres associations partenaires à travers le pays.

Déployée à la veille du mois de Ramadan, cette opération solidaire reposait sur un mécanisme simple : pour chaque boîte de fromage La Vache Qui Rit® achetée dans son édition spéciale « For Good », une portion sur huit était destinée à une organisation caritative. Objectif affiché : atteindre un million de portions redistribuées aux associations à la fin de la campagne ou à l’épuisement des stocks de l’édition limitée.

Cet objectif a été atteint grâce à l’engagement des consommateurs, qui ont répondu présents à cet appel à la solidarité. « C’est une immense fierté de voir La Vache qui Rit® jouer un rôle incitatif qui active les valeurs d’engagement et de solidarité chez nos consommateurs », a souligné Leila Aggadi, directrice marketing de Fromageries Bel Maroc.

Outre la contribution des consommateurs, l’initiative a pu compter sur l’implication de son principal partenaire associatif. Samya El Mousty, directrice nationale de SOS Villages d’Enfants Maroc, s’est félicitée du double impact de la campagne : « Nous en avons bénéficié en tant qu’association, mais nous avons aussi participé à son rayonnement pour soutenir d’autres associations bénéficiaires. »

La démarche incarne ainsi un modèle de responsabilité sociétale partagée, réunissant entreprise, marque, citoyens et tissu associatif autour d’une cause commune : l’aide alimentaire et le soutien aux populations vulnérables.

Cette initiative s’inscrit dans la continuité de l’engagement sociétal de Fromageries Bel Maroc, récemment labellisée RSE par la CGEM (Confédération Générale des Entreprises du Maroc). À travers cette campagne, l’entreprise confirme sa volonté d’intégrer la solidarité dans sa stratégie de marque, tout en consolidant sa proximité avec la société civile.