Baitas : « Les vaches importées sont examinées en laboratoire et leur sécurité est confirmée »

L’exécutif a démenti les rumeurs qui circulaient ces derniers jours au sujets des premières cargaisons de vaches importées du Brésil, selon lesquelles ces bovins seraient atteints du virus de la vaches folles et impropres à la consommation, déconseillant les citoyens d’en consommer. Une info dénuée de sens puisque toutes les vaches importées sont soumises au contrôle en laboratoire et que leur sécurité est confirmée, y compris les vaches récemment importées du Brésil, a rassuré le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des relations avec le Parlement et porte-parole officiel du gouvernement Mustapha Baitas, lors de la conférence de presse qui a suivi le conseil de gouvernement qui s’est tenu ce jeudi 30 mars.

Le gouvernement a rassuré les Marocains quant à la qualité d des bovins importés du Brésil, confirmant qu’ils sont conformes aux normes et que toutes vaches importées sont soumise au contrôle sanitaire.

Baitas a fait savoir que le gouvernement ne joue pas avec la sécurité alimentaire des citoyens marocains. » Ce problème n’est pas toléré, et tous les produits qui sont importés dans notre pays sont conformes à la qualité et sont soumis à de multiples niveaux de contrôle et d’essais « , a-t-il expliqué.

Rappelons que le Gouvernement avait annoncé en janvier dernier sa décision d’importer plusieurs milliers de têtes de bovins, principalement ‘Amérique latine, mais aussi du Canada et des Etats Unis, et avait exclu la Grande-Bretagne. Ces importations ont pour objectif de satisfaire le besoin u marché marocains et maintenir ainsi la stabilité des prix.

Cette décision a intervenu suite à la hausse importante enregistrée des prix des viandes rouges. Ainsi, après un retard de quelques semaines, une première cargaison de 2800 têtes de bovins, destinés à l’abattage, est arrivée au au port de Jorf Lasfar en provenance du Brésil.