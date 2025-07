MATUR PLAST choisit la région de Safi pour sa nouvelle usine d’équipements agricoles

Le groupe d’irrigation MATUR PLAST, se lance dans une nouvelle aventure d’économie circulaire. Ce groupe spécialisé dans la fabrication d’articles en polyéthylène pour la micro irrigation (notamment les goutteurs et les tuyaux PEBD), s’apprête à initier la construction d’une unité de fabrication du film plastique et des tuyaux d’irrigation au goutte-à-goutte à base des déchets plastiques agricoles.

Cette fois-ci, le groupe basé à Marrakech a choisi la province de Safi et plus particulièrement le village Labkhati (à mi-chemin entre les villes de Sidi Bennour et Safi) pour y ériger sa nouvelle usine, dont le programme d’investissement totalise plus de 40 millions de dirhams.

Avec cette diversification, MATUR PLAST étend sa gamme de produits, notamment le film plastique où le Maroc a franchi de grands pas dans la substitution à l’import, alors qu’à l’aube du Plan Maroc Vert, l’essentiel du film plastique utilisé par les agriculteurs dans les serres était importé (essentiellement de l’Espagne).

La PME, créée il y a une dizaine d’années, compte, grâce à cette extension d’activité, dépasser la barre de 100 millions de dirhams en chiffre d’affaires à horizon trois ans.

Rappelons que le Maroc compte une douzaine de fabricants de produits d’irrigation dont notamment, les goûteurs avec comme leader incontesté SICDA, la filiale du groupe CMGP, coté en bourse depuis quelques mois.