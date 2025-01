Site historique de Chellah: la Boutique livrée dans les délais

Quelques mois après sa réouverture au public après plus de trois ans d’importants travaux de restauration et de mise à niveau, le site historique de Chellah à Rabat complète son offre destinée aux visiteurs par l’inauguration d’une boutique exclusive au sein de l’espace « Hôtellerie », cet ancien Fondouk qui offrait le gîte et le couvert aux visiteurs et pèlerins venus se recueillir sur les tombes dynastiques.

Aménagée, achalandée et exploitée par Chellah en Scène, filiale à 100% du groupe Avant-Scène, leader marocain incontesté des métiers de l’évènementiel, cette boutique propose depuis peu à ses clients des produits dérivés de la marque « Chellah » ou de la marque « Rabat » tels que : livres, papeterie, objets décoratifs, jeux et jouets, textiles, produits alimentaires ou de bien-être et autres produits célébrant l’histoire du lieu.

Lire aussi | Le site archéologique de Chellah rouvert au public après sa restauration

Conformément aux termes de l’appel d’offres lancé en fin 2023 par Rabat Région Patrimoine Historique, l’entité publique en charge de la gestion et l’exploitation du site archéologique du Chellah, le groupe Avant-Scène (à travers sa filiale dédiée créée à cette fin) devra livrer au cours des mois qui suivent deux autres lots (outre celui de la Boutique) à savoir, l’aménagement et l’exploitation de deux autres espaces évènementiels d’une capacité d’accueil cumulée de 1.000 places, ce qui viendra améliorer les conditions d’accueil au public.

Rappelons que depuis sa réouverture en mai 2024, le site de Chellah propose à ses visiteurs une offre aux standards internationaux, avec un circuit permettant une véritable immersion dans l’histoire du Maroc et des visites audio-guidées multilingues à 29 points d’intérêts, ainsi que la possibilité d’acheter les tickets en ligne.

Lire aussi | Inauguration du Théâtre Royal de Rabat

Avec une telle métamorphose et la complétude en cours de l’offre grâce à Chellah en Scène, le site archéologique phare de la capitale marocaine classé patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 2012, compte accueillir plus de 300.000 visiteurs à compter de 2027.