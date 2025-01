IDE, transferts des MRE, exportations… la situation des échanges extérieurs

L’Office des changes a rendu public, mardi 31 décembre, son rapport mensuel sur les échanges extérieurs du Maroc au cours des onze premiers mois de 2024. Les indicateurs sont globalement au vert, quoique le déficit commercial continue de se creuser.

Le flux net des investissements directs étrangers (IDE) s’est établi à plus de 23,81 milliards de dirhams (MMDH) à fin novembre 2024, en hausse de 182,9% par rapport à la même période un an auparavant. Les recettes de ces investissements ont enregistré une augmentation de 30,1% à plus de 39,63 MMDH et les dépenses ont reculé de 28,2% à 15,82MMDH.

Les transferts des Marocains résidant à l’étranger (MRE) se sont établis à plus de 108,67 milliards de dirhams (MMDH), contre 105,68 MMDH en 2023, soit une hausse de 2,8% (+2,99 MMDH).

Le bulletin fait aussi état d’un excédent de la balance de services en légère baisse de 0,5% à 123,28 MMDH, en raison d’une hausse des importations de services (+13,8%) plus importante que celle des exportations (+6,3%).

Le déficit commercial s’est aggravé de 6,5% à 275,74 milliards de dirhams (MMDH) à fin novembre 2024, contre 258,83 un an auparavant. Cette évolution représente une hausse des importations de biens (+5,7% à 689,16 MMDH) et des exportations (+5,2% à 413,41 MMDH).

Voici les points clés du bulletin de l’Office des changes :

– Hausse du déficit commercial de 6,5% à 275,74 milliards de dirhams (MMDH) à fin novembre.

– Augmentation des importations de biens de 5,7% à 689,16 MMDH et des exportations de 5,2% à 413,41MMDH à fin novembre.

– Le taux de couverture est resté quasi-stable à 60% à fin novembre.

– Progression des exportations de l’aéronautique de 16,9% à 24,21 MMDH, des phosphates et dérivés (+9,1% à 75,23 MMDH), de l’automobile (+6,7% à 145,93 MMDH), de l’agriculture et agroalimentaire (+3,1% à 77,91 MMDH) et de l’électronique et électricité (+2,5% à 16,61 MMDH).

– Hausse des transferts de fonds effectués par les Marocains résidant à l’étranger (MRE) de 2,8% à 108,67 MMDH à fin novembre.

– Augmentation des recettes voyages à plus de 104,47 MMDH et dépenses voyages à 26,70 MMDH à fin novembre.

– Amélioration du flux net des investissements directs étrangers (IDE) de 182,9% à plus de 23,81 MMDH à fin novembre.

– Excédent de la balance de services en légère baisse de 0,5% à 123,28 MMDH à fin novembre.

– Baisse du flux net des investissements directs marocains à l’étranger (IDME) de 28,5% à 6,15MMDH à fin novembre.