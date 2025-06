BOA lance Damane Mandat Express, une solution de mise à disposition d’argent

Bank of Africa (BOA) enrichit son offre de services transactionnels avec le lancement de Damane Mandat Express, une solution de mise à disposition d’argent innovante, alliant rapidité, flexibilité et sécurité, à travers plus de 2.964 points de retrait sur l’ensemble du territoire national.

Que ce soit pour les particuliers souhaitant envoyer de l’argent à des proches sans compte bancaire, ou pour les entreprises désireuses d’effectuer des paiements ponctuels à leurs collaborateurs, Damane Mandat Express est accessible via les plateformes BMCE Direct et Business Online, mais également dans l’ensemble du réseau d’agences BOA et à travers les points de vente Damane Cash.

Le service permet des mises à disposition aussi bien unitaires qu’en masse. Il intègre des parcours digitaux intuitifs, des fonctionnalités de gestion des bénéficiaires, de suivi et d’annulation des opérations non encore retirées. Les clients bénéficient ainsi d’une couverture étendue et d’horaires élargis pour le retrait des fonds via les agences BOA, les GAB ou dans le réseau Damane Cash.

Ce service s’inscrit pleinement dans la stratégie de la Banque visant à renforcer l’inclusion financière, améliorer l’expérience client et tirer parti de la synergie entre les canaux digitaux et les canaux physiques.