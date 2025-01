Capital Mall de Rabat: les travaux avancent à grands pas

Contrairement à son compatriote Al Futtaim Group qui s’est retiré du projet de Zenata Mall en laissant son ex-partenaire Marjane Holding seul maitre d’ouvrage de ce projet pharaonique (plus grand Mall d’Afrique du nord), le groupe émirati Bin Ham avance sereinement pour la mise sur orbite de son temple du commerce du quartier Souissi à Rabat.

Avec un avancement des travaux qui avoisine les 80%, le Capital Mall dont le premier coup de pioche avait été donné il y a un peu moins de deux ans, devra être inauguré au cours du deuxième semestre 2025. Avec ses 22.000 mètres carrés de surface construite et une capacité de 1.000 places de parking, le premier projet de Bin Ham Group au Maroc devra occuper le deuxième rang des centres commerciaux de la capitale administrative derrière Arribat Center qui, lui, revendique quelques 45.500 m² et 1.900 places de parking.

Outre la zone commerciale, Capital Mall sera également adossé à un hôtel 5 étoiles comprenant 168 chambres et suites, une salle de banquet principale pouvant accueillir 500 personnes, cinq restaurants internationaux, un club de santé, un jardin intérieur et une piscine.

L’unité hôtelière de prestige qui arborera l’enseigne Hilton Luxury Brand ouvrira ses portes, quant à elle, en 2026 soit un peu moins d’un an de l’entrée en service du centre commercial.

Rappelons, que le groupe Bin Ham a été fondé en 1990 par Sheikh Musallum Salem Bin Ham. Depuis, il a connu un développement fulgurant et opère aujourd’hui dans une panoplie d’activités dont l’immobilier, le tourisme et l’industrie du voyage, l’éducation, l’agriculture, la construction et l’électromécanique. Le Capital Mall est son premier projet au Maroc.