Les opérateurs marocains en force au Salon international du tourisme de Berlin

Le Salon international du tourisme de Berlin (ITB) s’est ouvert mardi avec la participation de plus de 170 pays, dont le Maroc représenté par un important pavillon, où les professionnels de l’industrie touristique nationale sont présents en force pour promouvoir la destination Maroc, désormais première destination touristique en Afrique.

Un des plus spacieux de l’ITB Berlin 2025, avec 730 m2, le Pavillon du Maroc a été inauguré par le Directeur général de l’Office national marocain du tourisme (ONMT), Achraf Fayda, en présence du Bourgmestre-gouverneur de Berlin, Kai Wegner, du Secrétaire général de l’Organisation mondiale du tourisme (OMT), Zurab Pololikashvili, du Coordinateur du gouvernement fédéral allemand pour l’Économie Maritime et le Tourisme, Dieter Janecek, ainsi que du président de Messe Berlin, Mario Tobias.

Étaient également présents les professionnels du secteur touristique national, dont le président du Conseil régional du Tourisme (CRT) Agadir Souss-Massa, Salah-Eddine Benhammane, le président de la Confédération Nationale du Tourisme (CNT) et du CRT Marrakech-Safi, Hamid Bentahar, le président de la Fédération Nationale de l’Industrie Hôtelière (FNIH), Lahcen Zelmat, le président de la Fédération nationale des associations régionales des agences de voyages du Maroc, Mohamed Semlani, ainsi que des représentants de la Royal Air Maroc (RAM) et de plusieurs agences de voyages et enseignes hôtelières nationales.

À cette occasion, M. Wegner a fait part de son admiration pour la participation du Maroc à l’ITB Berlin 2025, affirmant que le Royaume est un grand pays de tourisme, tant par ses paysages formidables que par ses habitants et sa culture riche et diversifié.

ITB-Berlin, ce rendez-vous touristique de renommée mondial, est une occasion pour l’ONMT de promouvoir la destination Maroc, de renforcer les partenariats existants, d’en sceller de nouveaux et d’explorer de nouvelles pistes de développement et de coopération.

Concernant l’aérien, une composante essentielle du secteur du tourisme, l’ITB-Berlin offre l’opportunité aux professionnels marocains de rencontrer non seulement les principaux acteurs du transport aérien en Allemagne, mais également les opérateurs majeurs du secteur au niveau mondial.

Outre le pavillon, la participation du Maroc, un grand habitué de l’ITB-Berlin, connaitra son point d’orgue avec une soirée immersive, organisée mercredi par le CRT Agadir Souss-Massa pour mettre en lumière la tradition culinaire et musicale du Royaume, offrir aux professionnels internationaux du tourisme un aperçu authentique du Maroc et favoriser de futures opportunités d’affaires et de partenariats.

Cette soirée constituera également une occasion privilégiée de présenter les atouts touristiques et les perspectives de développement de la ville d’Agadir et de sa région, tout en permettant d’échanger sur l’ensemble des opportunités offertes par le tourisme national.

L’ITB Berlin 2025, placé sous le slogan « Le monde du voyage vit ici », accueille cette année un nombre record de 5.800 exposants issus de plus de 170 pays, confirmant ainsi son statut de plus grand Salon professionnel du tourisme et des voyages au monde.

Créé en 1966, l’ITB Berlin s’est imposé au fil des années comme le salon international du tourisme de référence. L’événement s’est étendu à plusieurs éditions internationales, notamment l’ITB Asia à Singapour depuis près de 18 ans, l’ITB China à Shanghai depuis 2017, et l’ITB India, lancé en 2023 comme salon B2B annuel à Mumbai.