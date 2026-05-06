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CNN annonce la mort de son fondateur Ted Turner

by Challenge
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La chaîne américaine d’information en continu CNN a annoncé mercredi la mort de son fondateur Ted Turner, à l’âge de 87 ans. En 2018, le magnat des médias avait révélé souffrir de la démence à corps de Lewy, une maladie neurodégénérative provoquant des symptômes proches des maladies de Parkinson et d’Alzheimer.

Personnage flamboyant et provocateur, un temps marié à l’actrice Jane Fonda, il a contribué à bouleverser le paysage médiatique de son temps en créant CNN en 1980, première chaîne d’information en continu 24h/24.

Né à Cincinnati (nord), Ted Turner était entré dans les médias en reprenant au départ l’entreprise familiale de publicité laissée par son père. Après avoir acquis plusieurs stations de radio, l’achat en 1970 d’une chaîne en difficulté à Atlanta avait marqué son entrée dans la télévision.

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Au-delà des affaires et du sport, son autre grande passion, il était également connu pour ses engagements philanthropiques et environnementaux. En 1998, Ted Turner avait notamment fait don d’un milliard de dollars aux Nations unies pour créer la Fondation des Nations unies, engagée notamment sur le climat, le développement durable, la technologie et la santé.

Il a également créé en 1997 un Fonds pour la protection d’espèces menacées comme les tortues gopher, les papillons monarques et certaines grenouilles, en collaboration avec des propriétaires terriens privés.

En 2015, il a lancé la Ted Turner Reserves, une initiative d’écotourisme permettant de visiter ses propriétés au Nouveau-Mexique et de découvrir des projets de conservation.

Challenge (Avec AFP)

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