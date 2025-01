Ce dimanche 26 janvier, la chaîne française M6 a diffusé un reportage intitulé « Pain, fruits, légumes : révélations sur un nouveau scandale ». Parmi les sujets abordés, une séquence a accusé les engrais phosphatés en provenance du Maroc d’être « naturellement très chargés en cadmium », une substance présentée comme nocive pour la santé. Or, une analyse minutieuse des faits révèle que ces affirmations sont non seulement erronées, mais qu’elles passent sous silence des réalités essentielles.

Depuis l’entrée en vigueur du règlement européen (UE) 2019/1009 en 2022, la teneur maximale en cadmium dans les engrais phosphatés commercialisés en Europe est fixée à 60 mg/kg de P2O5. Tous les engrais exportés par le Maroc vers le marché européen respectent scrupuleusement cette limite.

Mieux encore, depuis le 1er janvier 2025, l’intégralité des engrais phosphatés marocains destinés à l’Union européenne affiche une teneur en cadmium inférieure à 20 mg/kg de P2O5, un niveau bien en deçà des exigences réglementaires. Ces produits sont donc éligibles à l’étiquetage « faible teneur en cadmium » prévu par le règlement européen. Ils respectent également les recommandations de l’Agence nationale de sécurité sanitaire (Anses), pourtant invoquées dans le reportage pour alimenter les critiques.

Une accusation factuellement inexacte

L’allégation selon laquelle les engrais phosphatés marocains seraient « naturellement très chargés en cadmium » est factuellement inexacte. Ces produits sont le fruit d’un processus de fabrication rigoureusement contrôlé, aligné avec les normes et exigences des marchés internationaux. Les contrôles réguliers réalisés sur ces engrais confirment leur conformité.

Le Maroc, principal producteur mondial de phosphates, a toujours opéré dans le plus strict respect des normes internationales. Le royaume poursuit par ailleurs ses efforts en faveur de la sécurité alimentaire globale et de l’agriculture durable. Ces initiatives visent non seulement à répondre aux attentes des marchés, mais également à garantir des pratiques agricoles saines et responsables.

Un reportage biaisé

En omettant ces éléments fondamentaux, le reportage de M6 présente une vision biaisée de la réalité. Plutôt que d’informer objectivement, il semble alimenter des peurs infondées sur la base d’informations partielles et d’affirmations incorrectes.

L’engagement du Maroc en faveur d’une agriculture durable et conforme aux normes internationales est incontestable. Les accusations portées dans le reportage de M6 ne résistent pas à l’analyse des faits. Il est essentiel de promouvoir une information vérifiée et objective, surtout lorsqu’il s’agit de sujets aussi sensibles que l’agriculture et la santé publique.