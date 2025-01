CAN 2025 : Voici les 24 hôtels qui accueilleront les sélections africaines

La Confédération Africaine de Football (CAF) a révélé les noms des 24 hôtels de luxe qui serviront de base aux sélections nationales durant la CAN 2025 organisée au Maroc.

Ces établissements, répartis dans les six villes hôtes de la compétition, offriront un cadre de préparation et de récupération optimal aux équipes, avec des infrastructures répondant aux standards internationaux.

Les hôtels sélectionnés par ville :

1. Rabat : 7 hôtels

Conrad Rabat Arzana

The View

Le Tour Hassan Palace

The Ritz-Carlton

Rabat Marriott

Fairmont La Marina

Dawliz Rabat Art & Spa

2. Casablanca : 6 hôtels

Sofitel Casablanca Tour Blanche

Le Casablanca Hotel

Barcelo Anfa Casablanca

Marriott Courtyard Casablanca

Radisson Blu

Casablanca Marriott

3. Marrakech : 4 hôtels

Four Seasons

Fairmont Royal Palm

Selman Marrakech

Hyatt Park

4. Agadir/Taghazout : 4 hôtels

Fairmont Taghazout Bay

Hyatt Regency Taghazout Bay

Hyatt Place Taghazout Bay

Hilton Taghazout Bay Beach Resort

5. Tanger : 1 hôtel

Fairmont Tazi Palace

6. Fès : 1 hôtel

Hôtel Sahrai

Un modèle de base camp innovant

Pour cette édition de la CAN, chaque sélection sera assignée à un hôtel spécifique et à un centre d’entraînement exclusif, où elle résidera tout au long de la compétition. Cette approche vise à minimiser les déplacements et à offrir aux joueurs un environnement stable et de haute qualité.