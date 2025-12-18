CAN-2025: un nombre record de diffuseurs en Europe, y compris la Grèce et la Norvège

A trois jours du coup d’envoi, la Confédération africaine de football (CAF) annonce, jeudi 18 décembre, la conclusion d’un nombre record de 20 accords de droits médias couvrant plus de 30 territoires européens pour la Coupe d’Afrique des Nations (CAN-2025) au Maroc.

En plus d’une visibilité et d’une accessibilité sans précédent à des millions de fans en Europe, ce chiffre inédit de partenariats de diffusion « illustre l’attrait mondial croissant et la solidité commerciale de la Coupe d’Afrique des Nations, ainsi que la dynamique positive du football africain », se réjouit la CAF.

La compétition mettra en lumière le meilleur du talent et de la passion du football africain. Cette expansion de la diffusion permettra à des millions de supporters à travers l’Europe — y compris au sein de la diaspora africaine — de vivre la CAN en direct. Ces accords constituent une étape majeure dans la stratégie de la CAF visant à accroître la portée, la visibilité et la valeur du football africain à l’échelle mondiale.

S’inscrivant dans la continuité de l’accord historique conclu avec Channel 4 au Royaume-Uni -une première, avec l’intégralité des 52 matchs de la CAN diffusés en clair-, la CAF a également sécurisé un nouvel accord en Espagne avec Movistar.

Le partenariat avec l’un des principaux diffuseurs sportifs espagnols, doté d’une large couverture, combiné à l’importance de la diaspora marocaine en Espagne et aux liens étroits entre la CAN et le football espagnol, devrait générer une audience significative.

Dans une autre avancée majeure, la CAF a conclu un nouvel accord avec la chaîne publique ERT pour ramener la CAN sur les écrans grecs, assurant pour la première fois depuis de nombreuses années une couverture nationale complète. Par ailleurs, la compétition sera diffusée pour la première fois en clair en Norvège, grâce à un accord avec VGTV.

De leur côté, Sport Italia et Ziggo, qui avaient déjà enregistré de fortes audiences lors de la précédente édition en Italie et aux Pays-Bas, devraient amplifier encore l’engagement du public et la croissance de l’audience, notamment grâce à la présence de communautés marocaines importantes dans ces pays et à plusieurs stars marocaines évoluant en Eredivisie. SportDigital devrait également continuer à générer de fortes audiences dans la région DACH (Allemagne, Autriche et Suisse).

Liste complète des diffuseurs européens de la TotalEnergies CAF CAN Maroc 2025 :

• A1 – Bulgarie

• Arena Sport – Serbie, Bosnie-Herzégovine, Monténégro, Macédoine du Nord

• ARTMOTION – Kosovo

• Cablenet – Chypre

• Channel 4 – Royaume-Uni

• ERT – Grèce

• Exxen – Türkiye

• Joyn – Autriche

• Megogo – Pologne, Ukraine, Kazakhstan

• Movistar – Espagne

• Okko – Russie, Kazakhstan

• RMC (droits radio) – France

• Sport 5 – Israël

• Sport Italia – Italie

• Sport Plus – Kazakhstan

• Sport TV – Portugal

• SportDigital – Région DACH (Allemagne, Autriche et Suisse)

• SportKlub – Slovénie, Croatie

• VGTV – Norvège

• Ziggo Sport – Pays-Bas