Stabilité-Attractivité: le Maroc champion africain en 2025 [Institut Amadeus]

Le Maroc occupe la première place en Afrique en termes de Stabilité-Attractivité, selon le classsement 2025 de l’Institut Amadeus, qui précise que le Royaume est le seul pays du continent à figurer sans interruption depuis 2019 au Top 3 de ces deux indices, produits en partenariat avec Casablanca Finance City Authority (CFCA).

Ce leadership reflète la double excellence marocaine, fondée sur la solidité des institutions, la prévisibilité réglementaire, la qualité de la gouvernance économique et la capacité du Royaume à attirer durablement les investissements productifs, explique l’Institut.

La diversification industrielle, la montée en puissance des énergies renouvelables et de l’hydrogène vert, la modernisation des infrastructures logistiques et portuaires, ainsi que la stabilité macroéconomique positionnent le Maroc comme un hub continental de confiance, au cœur des nouvelles chaînes de valeur africaines et euro-méditerranéennes.

Portée par la Vision de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, cette trajectoire conforte le Maroc comme modèle de convergence entre stabilité institutionnelle, attractivité économique et projection stratégique de long terme, dans un environnement régional marqué par une polarisation croissante, relève le communiqué.

Ainsi, les Indices 2025 réaffirment la nécessité de lire ensemble stabilité et attractivité, non comme deux registres parallèles, mais comme les deux faces d’une même réalité. Ces éléments démontrent que la solidité institutionnelle, la transparence de la gouvernance, la cohésion sociale et la sécurité demeurent les premiers facteurs d’attractivité durable.

« Là où ces fondements s’érodent, les capitaux se retirent et la croissance devient réversible », indique le communiqué, précisant qu’à l’inverse, les pays combinant gouvernance efficace, régulation prévisible et vision économique claire, au premier rang desquels le Maroc, captent les flux d’investissement à long terme.

Sur le plan continental, l’Afrique apparaît à la fois courtisée, en tant que réservoir de croissance, d’énergie et de jeunesse, et exposée, du fait de recompositions politiques, sécuritaires et économiques rapides.

En effet, dans ce nouvel environnement fragmenté, la multiplication des crises régionales, de la Corne de l’Afrique à l’Est de la République Démocratique du Congo, du Soudan à la Libye, du Niger au Mali, illustre les effets directs de ces recompositions, à savoir les conflits par procuration, rivalités d’influence, pressions sur les ressources stratégiques et rétrécissement de l’espace multilatéral africain.