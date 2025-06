Les cours du pétrole flambent après les frappes israéliennes contre l’Iran

Les cours du pétrole s’envolent vendredi après les frappes israéliennes contre des installations militaires et nucléaires en Iran, le marché redoutant les perturbations sur les approvisionnements d’or noir dans la région qui pourraient découler de l’escalade.

Après avoir bondi de plus de 12% dans la nuit, vers 11H40 GMT, le cours du baril de WTI nord-américain progressait toujours fortement de 8,11% à 73,56 dollars. Le baril de Brent de la mer du Nord grimpait quant à lui de 7,59% à 74,63 dollars.

La forte hausse du prix du pétrole est « alimentée par une augmentation significative de la prime de risque géopolitique », affirme Jorge Leon de Rystad Energy à l’AFP. Il estime que cette prime a bondi d’environ « 8 dollars par baril, plus haut que les niveaux d’octobre 2024 » quand il y avait eu un échange de frappes entre l’Iran et Israël pour la première fois de l’histoire. Selon l’analyste, « le potentiel d’une nouvelle hausse des prix reste élevé et dépendra fortement de la réponse iranienne ».

Pour le marché pétrolier, en cas d’escalade, « le cauchemar absolu serait une fermeture du détroit d’Ormuz », affirme Arne Lohmann Rasmussen de Global Risk Management. Selon lui, « si l’Iran bloque ce passage étroit, cela pourrait affecter jusqu’à 20% des flux pétroliers mondiaux ».

« Il faut supposer que les négociations nucléaires entre les États-Unis et l’Iran ont maintenant échoué », ajoute-t-il, alors que Téhéran et Washington devaient se retrouver dimanche à Oman pour de nouvelles discussions.

Cela pourrait ouvrir la voie à des sanctions plus larges dans le cadre d’une stratégie de pression maximale renouvelée, et considérablement réduire la capacité d’exportation de l’Iran, qui fait partie des dix premiers producteurs d’or noir au monde.

Challenge (Avec AFP)