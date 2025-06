TAMWILCOM mobilise 1,2 MMDH en faveur des entreprises dans les provinces du Sud

La Société nationale de garantie et de financement de l’entreprise (TAMWILCOM) a permis de mobiliser plus de 1,2 milliard de dirhams (MMDH), en 2024, au profit de plus de 1.600 entreprises dans les régions de Laâyoune-Sakia El Hamra et Dakhla-Oued Eddahab, indique le directeur général Said Jabrani.

Ces financements ont concerné principalement les secteurs du commerce, du BTP et de l’agroalimentaire, traduisant ainsi la diversité et la vitalité du tissu économique régional L’établissement public confirme, ainsi, son solide engagement dans la mise en œuvre du chantier stratégique de la régionalisation avancée.

A partir de 2010, TAMWILCOM a lancé les premiers centres d’affaires dans les régions, témoignant ainsi de son engagement à accompagner le tissu économique à l’échelle territoriale.

« La tenue de cette escale de notre Roadshow Régional ici à Laâyoune reflète notre conviction profonde que les provinces du Sud sont au cœur de la dynamique d’investissement et de développement durable que connaît notre pays », déclare M. Jabrani à l’occasion de la tenue de l’étape de Laâyoune du Roadshow régional annuel de TAMWILCOM.

L’établissement « réaffirme aujourd’hui sa volonté d’accompagner plus étroitement les acteurs économiques locaux, de renforcer l’impact de ses interventions et de contribuer activement à l’émergence d’un tissu entrepreneurial solide, inclusif et durable », poursuit M. Jabrani, cité dans un communiqué.

Il appelle l’ensemble des partenaires financiers, les acteurs économiques, les représentants des secteurs public et privé, ainsi que les composantes de la société civile de la région de Laâyoune-Sakia El Hamra, à adhérer pleinement à cette dynamique en vue de concrétiser le développement durable auquel aspire le Royaume.

La rencontre a réuni les acteurs de l’écosystème financier régional et plusieurs partenaires institutionnels, témoignant de la volonté de TAMWILCOM de renforcer son ancrage territorial, de faciliter l’accès des TPME locales au financement et de soutenir l’investissement durable au service d’une économie régionale plus dynamique.

Organisé dans le cadre de sa stratégie visant à renforcer la proximité avec ses partenaires financiers, le Roadshow régional a été lancé le 7 mai dernier et a couvert six régions jusque-là. Cette initiative constitue une opportunité pour apporter aux acteurs locaux les éclairages nécessaires sur l’offre de produits de garantie et de financement.

Le Roadshow vise également à instaurer une dynamique nationale de concertation et de mobilisation autour des enjeux liés à l’accès au financement, à la transition vers une économie durable et à la valorisation des spécificités régionales.